Назначение в скором времени: Зеленский обсудил с Клименко нового руководителя ГПСУ

Президент Украины Владимир Зеленский провел рабочее совещание с министром внутренних дел Игорем Клименко. Во время встречи они определились с кандидатом на должность главы Государственной пограничной службы Украины.

О ходе встречи сообщил официальный Telegram-канал Владимира Зеленского. Дополнительные детали предоставили в пресс-службе МВД Украины.

Основной темой совещания стало обсуждение дальнейшего развития Государственной пограничной службы Украины. Президент подчеркнул ключевую роль пограничников в системе обороны и безопасности государства, отметив, что они успешно выполняют боевые задачи вместе с другими составляющими Сил обороны.

В ходе встречи президент Владимир Зеленский и министр внутренних дел Игорь Клименко согласовали кандидатуру будущего главы Государственной пограничной службы Украины. Окончательное решение о назначении нового председателя ГПСУ должно быть принято в ближайшее время – соответствующий указ ожидается уже в ближайшие дни.

Глава государства отметил четкую и оперативную работу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, поблагодарив спасателей за их преданность и профессионализм в сложных условиях военного времени.

На совещании с министром внутренних дел Игорем Клименко президент Зеленский также заслушал доклад о текущей ситуации с безопасностью в регионах. Особое внимание уделили ликвидации последствий российских ударов по объектам инфраструктуры и жилым кварталам.

Президент завершил совещание словами поддержки и благодарности всем защитникам границ Украины, подчеркнув важность единства и профессионализма в составе сил безопасности.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 2 января, в пятницу, Зеленский анонсировал замену главы ГПСУ. Председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко уйдет со своей должности. Он продолжит работу в системе Министерства внутренних дел, но не будет возглавлять ГПСУ.

