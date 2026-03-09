В стране ЕС резко возросло количество беженцев из Украины: почему выбирают именно ее

В Европейском Союзе продолжает расти количество украинских беженцев, а едва ли не самый существенный рост в течение года зафиксировали в Литве – на 10 тыс. человек, или почти на четверть. Сейчас здесь зарегистрировано 53,3 тысячи украинцев, в самой стране объясняют тем, что она является безопасным и надежным убежищем для военных беженцев от российской агрессии.

Об этом сообщили в литовском Департаменте миграции. Отмечается, что с начала полномасштабного российского вторжения в литовской миграционной информационной системе MIGRIS зарегистрировалось более 103 тыс. украинских беженцев, но не все эти лица остались

В то же время некоторые украинцы прибывали в Литву транзитом – они находились в стране в течение короткого времени и не подали заявление на временную защиту, поскольку направлялись в Западную Европу. Некоторые другие вернулись на родину или остались в Литве и получили временные виды на жительство по другим основаниям.

Учитывая это, по состоянию на 5 марта, в Литве в целом проживало 53 379 беженцев из Украины, тогда как год назад их было 43 071, а в начале марта-2024 – 39 468. Согласно данным Евростата, в конце 2025 года Литва приняла больше беженцев, чем Словакия, Швеция, Нидерланды и почти так же, как Франция.

Все больше украинцев остаются в Литве

"Литва безоговорочно и твердо заявила о своей поддержке Украины, которая борется за свою свободу, поэтому теперь мы видим, что наша страна становится безопасным и надежным убежищем для военных беженцев от российской агрессии", – заявила директор Департамента миграции Индре Гаспере.

По ее словам, приведенная статистика свидетельствует о том, что все больше украинцев решают остаться в Литве, а не возвращаться на родину или отправляться в другие европейские страны.

"Конечно, поток беженцев не прекратился. Украинцы мигрируют достаточно активно, но последние данные свидетельствуют о том, что большинство беженцев войны, которые ранее прибыли в Литву и проживают здесь не менее года, становятся более оседлыми. Они стремятся быстрее интегрироваться или уже сделали это, изучают язык, активно ищут и находят работу, а некоторые сами создают бизнес", – сказала руководитель Департамента миграции.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в прошлом году власти Литвы разрешили беженцам из Украины проживать в стране еще в течение одного года. Так, срок действия временной защиты для украинцев был продлен до 4 марта 2027 года.

