'Дискуссии продолжаются': Уиткофф анонсировал 'прогресс' в трехсторонних переговорах 'в ближайшие недели'

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф отметил результативность переговоров между Украиной и Россией при участии Соединенных Штатов, и выразил надежду на дальнейший прогресс. После встреч в Швейцарии Киев и Москва провели два обмена пленными.

Видео дня

Об этом Уиткофф написал 6 марта на своей странице в соцсети Х. Он отметил, что 1000 человек вернулись домой согласно соглашениям, достигнутым во время недавних трехсторонних переговоров в Женеве.

Посланник подчеркнул, что этот обмен стал возможным благодаря длительным и детальным мирным переговорам под руководством президента Дональда Трампа. По его словам, стороны продолжают достигать значительных результатов, работая над формулировкой мирного соглашения, которое раз и навсегда положит конец войне.

"Дискуссии продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс", – сообщил Уиткофф.

Он выразил благодарность правительству Швейцарии за проведение этих обсуждений и президенту Трампу за его лидерство в содействии дипломатическому решению конфликта.

Ранее президент Владимир Зеленский сказал, что мирные переговоры между Украиной и Россией зашли в тупик. По его словам, стороны никак не могут договориться по вопросу территорий Донбасса. Также процесс застрял на мирном плане из 20 пунктов.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что дальнейшие трехсторонние мирные переговоры будут зависеть от ситуации с безопасностью и политической ситуации. Украина готова к возобновлению переговорного процесса, как только условия станут благоприятными.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!