Зеленский нашел новую должность для Клименко: чем он будет заниматься

Президент Украины Владимир Зеленский предложил бывшему главе Министерства внутренних дел Игорю Клименко занять должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Соответствующий указ о назначении в настоящее время готовится.

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Об этом президент сообщил в Telegram-канале. Таким образом, Игорь Клименко продолжит работать на благо Украины в сфере защиты нашего государства и народа.

Что известно

"Игорь Клименко продолжит работать на Украину в сфере защиты нашего государства и народа. Ему предложена должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Соответствующий указ о назначении уже готовится", – говорится в сообщении.

Владимир Зеленский поблагодарил Игоря Клименко за работу в системе Министерства внутренних дел, отметив, что было много сложных вызовов, но реагирование всегда было эффективным.

По его словам, главное в нынешней работе – максимально результативная координация между всеми составляющими в секторе безопасности и обороны и ежедневный контроль за выполнением решений.

"Каждое решение СНБО Украины и Ставки Верховного Главнокомандующего должно выполняться в полном объеме и в установленные сроки. Правительство Украины, наши Силы обороны и безопасности Украины и вся система государственных структур должны работать именно так, как необходимо для достижения поставленных государственных целей", – подчеркнул президент.

Отдельным приоритетом в работе он назвал координацию оборонных производств.

Отметим, что в настоящее время секретарем СНБО является бывший министр обороны Рустем Умеров – он занимает эту должность с июля 2025 года.

Клименко возглавлял Министерство внутренних дел Украины с февраля 2023 года, после гибели Дениса Монастырского.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что Игорь Клименко подвел итоги своей деятельности на посту министра внутренних дел Украины за более чем три года. За это время, подчеркнул он, команде МВД пришлось работать в условиях полномасштабной войны и преодолевать беспрецедентные вызовы.

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