Зеленский просил Байдена пригласить Украину в НАТО до окончания войны с Россией – CNN

Глава украинского государства Владимир Зеленский призвал президента США Джо Байдена пригласить Украину в НАТО уже сейчас – до окончания войны с Россией. Украинский лидер заявил, что это очень важно сделать именно в данное время.

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Даже если членство произойдет только после войны, приглашение Киев должен получить уже. Об этом Зеленский сказал в интервью каналу CNN, полная версия которого выйдет 5 июля в 19:00.

Президент Украины считает, что именно глава Белого дома принимает решение о том, будет Украина членом НАТо или нет.

Зеленский отметил, что Байден поддерживает будущее нашего государства в Североатлантическом альянсе, но приглашение сейчас стало бы огромным стимулом для украинских военных, которые уже 16 месяцев борются на фронте с российскими оккупационными войсками.

На вопрос, почему бы не дождаться приглашения, Зеленский ответил, что "очень важно", чтобы Украина получила приглашение "сейчас".

"Это так важно чувствовать, что в будущем вы действительно будете рядом с союзниками", – подчеркнул украинский президент.

Зеленский добавил, что понимает, что Украина "никогда не будет в НАТО, пока не закончится война.

"Мы все понимаем. Но этот сигнал действительно очень важен. И зависит от решения Байдена", – добавил украинский гарант.

Как известно, 1 июля премьер-министр Испании Педро Санчес подписал в Киеве совместное заявление по поддержке европейской и евроатлантической перспективы Украины. То есть большинство стран Евросоюза, а именно 21, уже поддержали нашу перспективу, в том числе и по вопросу о членстве в НАТО.

Ранее глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли сказал, что Лондон не против идеи ускоренного вступления Украины в НАТО. Министр заявил, что страна может поддержать упрощенную процедуру приема в НАТО для Киева по примеру Швеции и Финляндии.

В то же время французское издание Le Monde, ссылаясь на анонимные источники, писало, что Франция также намерена поддержать членство Украины в НАТО. Париж считает, что предоставление Киеву перспективы присоединения к Альянсу может способствовать уменьшению желания России продолжать войну.

Также Сейм Польши принял резолюцию, которой поддержал вступление Украины в Североатлантический альянс. Однако канцлер Германии Олаф Шольц отверг сценарий ускоренного присоединения Украины к НАТО. "Мы должны трезво взглянуть на текущую ситуацию", – сказал он.

Как известно, категорически против вступления Украины в НАТО выступает Венгрия.

Как сообщал OBOZREVATEL, на июльском саммите в Вильнюсе Украина надеется получить конкретные решения относительно своей дальнейшей интеграции в НАТО, а также гарантии безопасности в период подготовки к членству в Альянсе. Это не касается немедленного членства, а относится к планам на ближайшую перспективу.

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