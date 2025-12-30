Зеленский признался, разместят ли США войска на границе с Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский обсуждал с американским лидером Дональдом Трампом возможность размещения войск США в Украине в рамках гарантий безопасности. По его словам, такие действия Америки были бы одним из лучших вариантов.

Но факт размещения или не размещения американских военных в Украине может подтвердить только сам президент США. Об этом украинский лидер 30 декабря рассказал журналистам.

Зеленский отметил, что информацию о размещении американских войск в Украине может подтвердить только президент США, ведь "это войска США, и поэтому именно Америка принимает такие решения".

"Безусловно, мы это проговариваем и с президентом Трампом, и с представителями Коалиции желающих. Это была бы сильная позиция в гарантиях безопасности", – отметил президент.

