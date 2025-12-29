'Если это поможет': Трамп не исключил своего визита в Украину

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели совместную пресс-конференцию по итогам переговоров по мирному соглашению. Встреча состоялась 28 декабря в частной резиденции Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида, и длилась почти три часа.

После переговоров президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности своего визита в Украину. Об этом он сказал во время брифинга для журналистов, который транслировала на YouTube пресс-служба Белого дома. Трамп озвучил свою позицию публично, отвечая на вопросы представителей медиа.

Слова на брифинге

Во время выступления Дональд Трамп предположил, что может посетить Украину, если это будет иметь практический результат.

"Возможно, я поеду в Украину, чтобы обратиться к парламенту. Я не думаю, что это обязательно, но если это поможет спасти 25 тысяч жизней в месяц – я поеду", – заявил президент США.

Он акцентировал, что рассматривает такой шаг прежде всего из гуманитарных соображений. По словам Трампа, вопрос сохранения человеческих жизней остается ключевым на фоне полномасштабной войны.

Переговоры во Флориде

Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа состоялась в Мар-а-Лаго в Палм-Бич. После приватной части переговоров лидеры вышли к прессе с совместным брифингом. Основной темой обсуждения стало мирное соглашение и возможные шаги для снижения интенсивности боевых действий.

Президент США во время ответов журналистам не уточнил возможные даты или формат потенциального визита в Украину. В то же время он подчеркнул, что решение будет зависеть от того, может ли такая поездка реально повлиять на гуманитарную ситуацию.

Как ранее писал OBOZ.UA, перед встречей Зеленского и Трампа во Флориде Financial Times утверждало, что президент Украины не ожидал от Москвы согласия на предложенный план. Об этом он якобы говорил европейским лидерам, подчеркивая необходимость давления Вашингтона на государство-агрессора.

