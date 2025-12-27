'Запрос был от США': Зеленский объяснил позицию по выборам и референдуму в Украине и рассказал о провокации, которую готовит РФ

Президент Владимир Зеленский заявил, что от Соединенных Штатов "поступил запрос" на проведение президентских выборов в Украине. Глава государства заверил, что не держится за свое кресло, и политически готов к выборам.

При этом Зеленский отметил, что нужно быть готовым к проведению выборов в условиях войны с законодательной точки зрения. Об этом президент заявил, отвечая на вопросы журналистов.

Выборы в условиях террора

По словам Зеленского, россияне продолжает ежедневно обстреливать Украину, поэтому в вопросе выборов следует говорить не только о законодательной базе, но также о безопасности.

"Прежде всего, запрос и месседж был от Соединенных Штатов Америки. Мы знаем: до этого звучало это и от русских. И я всегда говорил: не держусь за кресло, мы готовы к этому. Я политически готов, но нужно быть готовым законодательно. Чтобы выборы были признаны легитимными. Вторая история – безопасность После сегодняшних ударов опять-таки повторюсь – потому что повторяется ежедневно, потому что ежедневно Россия повторяет удары по нам – должно быть безопасное небо и безопасность повсюду на нашей территории, по крайней мере, на время выборов или на время референдума", – рассказал президент.

Россияне готовят провокацию

Также глава государства подчеркнул, что важно понимать, какие действия предпринимает Россия уже, и какие противодействия должны предпринимать партнеры по поводу потенциальных выборов. Зеленский отметил, что со слов разведки, Россия пытается сделать все, чтобы была возможность голосовать у украинцев, которые находятся на территории РФ, а также у тех украинцев, которые находятся на временно оккупированных территориях.

"Задача так и стоит: что обязательно поднимать этот вопрос, что там живет большое количество людей, и они имеют право на голосование для того, чтобы потом сказать, что Россия не признает эти выборы. Как вы видите, России все равно каким образом донести месседж по поводу нелегитимности украинской власти. Я всегда об этом говорю: Россия сама нелегитимна – и поэтому будет давать месседжи соответствующие нелегитимности украинской власти", – объяснил президент.

Что предшествовало

Российский диктатор Путин заявил о готовности "рассмотреть меры безопасности" во время выборов в Украине, в частности с возможным прекращением огня и обстрелов в день голосования. Однако он требует обеспечить участие в выборах украинцев, проживающих на оккупированной территории.

Почему не было выборов

В 2024 году в Украине должны были состояться президентские выборы. Но после полномасштабного вторжения России было введено военное положение, чтобы сосредоточить все усилия государства на отражении агрессии.

Согласно статье 19 Закона Украины "О правовом режиме военного положения", в условиях военного положения запрещается проведение выборов президента Украины, а также выборов в Верховную Раду и органы местного самоуправления. Также запрещается проведение всеукраинских и местных референдумов.

При этом законодательство предусматривает сохранение непрерывности власти в условиях военного положения. Согласно Конституции Украины, в случае введения военного или чрезвычайного положения полномочия Верховной Рады продлеваются до дня первого заседания первой сессии после отмены военного или чрезвычайного положения. Полномочия действующего президента продолжаются до вступления на пост новоизбранного главы государства, выборы которого проводятся после отмены военного положения.

Напомним, президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, якобы в Украине необходимо провести новые выборы, ведь страна уже длительное время не проводила голосования. Он отметил, что слова Киева о демократии выглядят непоследовательно без возобновления выборов.

Ранее Зеленский уже объяснял, что, прежде чем организовывать проведение выборов, Украина нуждается в обеспечении безопасности избирательного процесса. Глава государства отмечал, что Украина могла бы провести выборы президента – но при условии прекращения огня на фронте.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский заявил, что Украина может быть готова к проведению выборов в течение следующих 60-90 дней. Однако некоторые аналитики утверждают, что проведение выборов сейчас приведет к серьезной политической неопределенности, что сыграет на руку России.

