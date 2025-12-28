"Многие европейцы на нашей стороне": Зеленский озвучил ожидания от встречи с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что переговоры помогут как можно быстрее принести мир. Кроме того, в рамках встречи планируют обсудить и вопрос территориальных уступок. Команды продолжают работать над различными документами, чтобы достичь этого.

О таких ожиданиях от переговоров с американским лидером Зеленский заявил во время общения с медиа. Трансляцию опубликовали на You-Tube канале Офиса президента Украины.

"В течение последних месяцев продвинулись вперед в переговорах. И хочу поблагодарить за все ваши усилия. Работа просто невероятная, обсуждаются различные документы, важные документы. И надеюсь, что мы сможем принести как можно быстрее мир", – заявил Владимир Зеленский.

По словам украинского лидера, переговорные команды по плану работают над финансовыми аспектами восстановления. Зеленский подчеркнул важность этих аспектов для "стратегического дальнейшего продвижения". В то же время президент Украины напомнил и о европейских партнерах, которые также задействованы в процессе.

"Европейские страны активно задействованы в эти встречи, и действительно все очень замечательные люди, которые прилагают огромные усилия к завершению этой войны. Обеспечивают необходимую поддержку"

Встреча Трампа и Зеленского: что известно

28 декабря президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом в Майами (США). На встрече также будут присутствовать члены делегаций обеих стран, которые перед этим уже провели ряд переговоров по мирному плану по завершению российско-украинской войны.

Перед началом переговоров Дональд Трамп отметил возможность достижения соглашения, которое, по его словам, принесет Украине значительную экономическую выгоду и откроет перспективы для масштабного восстановления.

Президент США также отметил, что переговоры находятся на финальной стадии и могут либо привести к остановке процесса, либо затянуться на длительное время. При этом Трамп выразил убеждение, что обе стороны и их лидеры заинтересованы в достижении мира.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне встречи с Владимиром Зеленским американский прездиент Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Американский лидер охарактеризовал разговор "хорошим и очень продуктивным".

