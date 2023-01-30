Зеленский прибыл с визитом в Николаевскую область и провел совещание: появились подробности

В понедельник, 30 января, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Николаев. Гарант провел совещание с руководством города и области по текущей ситуации в регионе.

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Об этом украинский лидер сообщил в Telegram. По его словам, в первую очередь была обсуждена оперативная ситуация на юге Украины, последствия ракетных и дроновых атак России.

Также, как сообщил украинский лидер, участники совещания рассмотрели состояние энергетической инфраструктуры региона, средства ее защиты и темпы восстановления, а также пообщались на тему восстановления учебных заведений Николаевщины, долгосрочного восстановления экономики региона и создания новых рабочих мест.

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