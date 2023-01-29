Зеленский: ситуация на Донбассе очень жесткая, мы делаем все, чтобы отбить штурмы

Ситуация на востоке Украины очень жесткая, особенно на Бахмутском, Угледарском и других направлениях в Донецкой области. Там враг постоянно проводит штурмы, пытаясь прорвать украинскую оборону.

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Враг сохраняет высокую интенсивность атак, потому что не считает потери в своих рядах. В некоторых войнах Россия теряла в целом меньше, чем на Донбассе. Об этом в вечернем обращении к украинцам рассказал президент Владимир Зеленский, сообщив, что 29 января провел очередное заседание Ставки главнокомандующего, где обсуждалась, прежде всего, ситуация на фронте. Запись речи Зеленского была опубликована на YouTube-канале ОП (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Основное внимание, конечно, ситуации на фронте. Прежде всего на Донбассе и на южных направлениях", – описал гарант темы, которые поднимали на заседании.

Украинский лидер подчеркнул: противопоставить действиям захватчиков можно только чрезвычайную устойчивость и полное понимание того, что, защищая Донбасс, наши воины защищают всю Украину.

"Делаем все, чтобы наше давление все же перевесило штурмовые возможности оккупантов", – заверил он.

Зеленский отметил, что сейчас очень важно сохранять динамику оборонной поддержки от партнеров. Скорость поставок была и будет одним из ключевых факторов в этой войне.

РФ, по его словам, надеется затягивать конфликт, истощать наши силы. "Значит, мы должны сделать время нашим оружием. Должны ускорять события, ускорять поставки и открытие новых нужных вооруженных опций для Украины", – сказал президент.

Он особо отметил 72-ю отдельную механизированную бригаду и 80-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду за настойчивость при выполнении боевых задач на Донецком направлении, а также 4-ю и 406-ю артиллерийские бригады, разведывательные подразделения 124-й и терробороны, воюющие на юге.

Также Зеленский рассказал, что на этой неделе есть весомые оборонные результаты в отношениях с США, Германией, Польшей, Канадой, Бельгией, Норвегией, Италией и другими странами. Работа на международной арене продолжится далее.

Как писал OBOZREVATEL:

– Министр обороны Украины Алексей Резников верит в то, что наша страна сможет получить западные истребители. Он пошутил, что написал "список желаний Санте", и отметил: раньше Украине уже отказывали в той технике, которую теперь включают в пакеты военной помощи.

– Ранее Зеленский заявил, что у партнеров "не может быть каких-либо табу в поставках оружия для защиты от российского террора".

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