Зеленский отправил Макрону письмо относительно россиян на Олимпиаде-2024

Глава украинского государства Владимир Зеленский в очередной раз заявил о недопустимости возвращения граждан государства-агрессора России к участию в Олимпиаде-2024. Он направил письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону и призвал его не разрешить, чтобы у РФ была возможность использовать это спортивное событие для пропаганды своей агрессии.

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Об этом президент Украины сказал в обращении к украинцам и миру 29 января – в конце 340 дня войны с Россией. Политик отметил, что шокирован тем, что международных спортивных бюрократов приходится убеждать в том, что поддержка оккупантов недопустима (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Он напомнил, что в течение суток россияне беспощадно обстреливали освобожденный от оккупации Херсон, они постоянно бьют и по другим мирным украинским городам, пытаясь их полностью уничтожить.

По убеждению Зеленского, пытаясь вернуть россиян на соревнования, МОК показывает, что террор может быть приемлемым явлением в цивилизованном мире.

"Как-будто можно закрыть глаза на то, что Россия делает с Херсоном, с Харьковом, с Бахмутом и Авдеевкой", – сказал он.

Президент добавил: готовясь к Олимпиаде в Париже, мы должны быть уверены в том, что государство-террорист Россия не сможет использовать ее для пропаганды агрессии или своего государственного шовинизма.

"В первой половине XX века в Европе было допущено слишком много ошибок, которые привели к очень страшным трагедиям. Была и значительная олимпийская ошибка. Олимпийское движение и государства-террористы точно не должны пересекаться", – добавил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, МОК заявил о возможном допуске представителей России и Беларуси к Олимпиаде-2024. При этом они должны отвечать нескольким критериям, в том числе не выступать в поддержку войны в Украине.

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