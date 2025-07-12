Зеленский анонсировал "персональные кадровые выводы" из-за невыполнения договоренностей с партнерами: кого это касается

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможных серьезных кадровых изменениях в правительстве из-за невыполнения договоренностей с международными партнерами. Он ожидает отчета от чиновников по каждому из таких соглашений.

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Об этом глава государства заявил в вечернем видеообращении 11 июля. По его словам, "кадровые выводы" будут персональные.

"Я ожидаю детальных отчетов от чиновников, от команды Офиса по каждой договоренности с нашими партнерами, по каждому результату, на который мы ожидали: что достигнуто и что до сих пор на выполнении. Выводы будут – персональные, кадровые выводы", – заявил президент.

Напомним, что во время пресс-конференции в Риме 10 июля глава государства подтвердил, что готовится смена украинского посла в Соединенных Штатах. Сейчас эту должность занимает Оксана Маркарова, однако Зеленский сообщил, что рассматривает другую кандидатуру – речь идет о министре обороны Рустеме Умерове.

Президент отметил, что благодарен Маркаровой за работу, а ее дальнейшая судьба зависит от ее собственного решения: "Я открыт, я хотел бы, чтобы она продолжала работать в Украине. Но если она решит для себя по-другому свой путь, это ее выбор".

Комментируя возможную кандидатуру Умерова на должность посла, Зеленский отметил, что это повлечет за собой значительные изменения в Кабинете министров.

В июне 2025 года президент также прокомментировал предположение о возможной отставке премьер-министра Дениса Шмыгаля. Зеленский заявил, что никакого разговора на эту тему с премьером не было и подчеркнул: "Если бы я решил 100% менять премьера, я в первую очередь бы сказал ему".

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона продолжает работать с партнерами над новыми поставками, над большим производством оружия в Украине и обеспечением Сил обороны Украины. Он подчеркнул важность реализовать каждую договоренность как можно быстрее.

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