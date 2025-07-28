Зеленский подписал закон по совершенствованию деятельности СБУ: что изменится

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 28 июля, подписал закон о деятельности Службы безопасности Украины. Документ среди прочего предусматривает увеличение численности СБУ и право военнослужащих спецслужбы применять оружие и боевую технику в порядке, установленном для Вооруженных сил Украины.

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Как говорится в карточке законопроекта №13353 на сайте Верховной Рады, законопроект, который народные депутаты приняли 16 июля 311 голосами, 28 июля возвращен с подписью от президента Украины. Он поступил на рассмотрение парламента 9 июня 2025 года.

Какие изменения предусмотрены законом

Согласно закону "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов деятельности Службы безопасности Украины и повышения ее эффективности в связи с участием в отпоре и сдерживании вооруженной агрессии против Украины", который подписал глава государства, будет увеличена общая численность спецслужбы.

В мирное время – с 27 тысяч до 37 тысяч человек. В частности, Центр специальных операций "А", осуществляющий оперативную-боевую деятельность и специальные мероприятия – до 10 тысяч человек.

В особый период, кроме периода военного положения, численность СБУ увеличат с 31 тыс. до 41 тыс. человек, из которых численность Центра специальных операций "А" составит 10 тыс. человек.

Во время военного положения численность СБУ будет увеличена согласно Мобилизационному плану на особый период, при этом численность Центра специальных операций "А" должна составлять не менее 10 тыс. человек.

Кроме того, статья 25 закона о СБУ дополнена новой нормой, согласно которой военнослужащие спецслужбы во время мероприятий по обеспечению нацбезопасности и обороны, отпора вооруженной агрессии против Украины и т.д. имеют право применять оружие и боевую технику в установленных для соединений, воинских частей и подразделений ВСУ порядке и случаях.

Также совершенствуются механизмы организации работы СБУ, усиливается социальная защита сотрудников, рассказала депутат Ирина Фриз.

Что предшествовало

9 июня законопроект №13353 поступил на рассмотрение парламента Украины. Авторами инициативы выступили десятки нардепов, в частности Роман Костенко, Александр Завитневич, Федор Вениславский, Ирина Фриз.

В пояснительной записке к документу говорилось, что с началом АТО в апреле 2014 года на Донбассе изменился характер угроз для нацбезопасности Украины.

Если тогда угрозы рассматривались как гибридная агрессия с локальными зонами боевых действий, то вторжение РФ в 2022 году стало угрозой гораздо большего масштаба. Поэтому подходы к количеству личного состава, его подготовке и техническому оснащению претерпели существенные изменения.

В связи с этим, по словам авторов законопроекта, необходимо увеличение численности СБУ, в частности оперативно-боевых подразделений.

16 июля депутаты Рады большинством голосов поддержали законопроект №13353.

Как сообщал OBOZ.UA, перед рассмотрением нового законопроекта по НАБУ и САП более 50 общественных организаций и СМИ обратились к Раде с призывом возобновить онлайн-трансляцию пленарных заседаний и заблаговременно публиковать повестки дня. В заявлении также говорится, что открытость работы парламента чрезвычайно важна для продолжения поддержки Украины и дальнейшей евроинтеграции.

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