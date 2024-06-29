Зеленский подписал закон о перезагрузке БЭБ: что это значит

Закон о перезагрузке Бюро экономической безопасности 28 июня подписал глава государства Владимир Зеленский. Документ признает функции и полномочия БЭБ, но предусматривает смену руководства и переаттестацию всех работников.

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Закон №10439 был подготовлен правительством (автором указан Денис Шмыгаль) в рамках обязательств перед Международным валютным фондом от 24 марта 2024 года. Информацию о документе можно найти на сайте парламента.

Нового главу БЭБ выберет комиссия из шести членов (трое назначены международниками, трое – Кабинетом министров Украины).

Комиссия для переаттестации работников будет состоять из 12 человек (шесть назначит директор, еще шесть – по представлению международных экспертов).

Сформировать соответствующую комиссию нужно за два месяца, а в течение 1,5 года – назначить директора и переаттестовать весь персонал.

Перед тем, как получить должность, человек будет обязан пройти психофизиологический опрос с применением полиграфа.

БЭБ Украины появилось в 2021 году как правоохранительный орган в сфере охраны экономической безопасности государства (финансовая полиция). И.о. директора БЭБ с апреля 2024 года является Сергей Перхун. Заместитель директора – Андрей Пащук.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, за проект закона о перезагрузке Бюро экономической безопасности 239 парламентариев проголосовали 20 июня 2024 года.

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