Рада приняла в целом закон о перезагрузке БЭБ: что это значит

Депутаты Верховной Рады 20 июня большинством голосов приняли закон о перезагрузке Бюро экономической безопасности. "За" проголосовали 239 парламентариев.

Видео дня

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале. "Закон № 10439 о перезагрузке БЭБ принят в целом. "За – 239", – написал он.

Железняк добавил, что текст принятого законопроекта был согласован с партнерами.

Закон предусмтриват независимый отбор нового главы БЭБ, переаттестацию и кадровый отборо.

"При участии иностранных экспертов и украинского бизнеса. Можно было лучше, но уже молодцы. Два года жизни от идеи до закона. Даже не можете представить мои эмоции сейчас", – рассказал депутат.

Напомним, БЭБ Украины был создан в 2021 году как правоохранительный орган в сфере охраны экономической безопасности государства (финансовая полиция).

Целью БЭБ является противодействие экономическим преступлениям против государства путем реализации правоохранительной, аналитической, экономической, информационной и других функций.

И.о. директора БЭБ с апреля 2024 года является Сергей Перхун.

Заместитель директора – Андрей Пащук.

Напомним, в конце 2022 года в Верховной Раде была создана Временная следственная комиссия по расследованию возможных фактов нарушений закона должностными лицами БЭБ.

В начале 2023 года были задержаны два детектива филиалов БЭБ по подозрению в "прикрытии" игорного бизнеса и незаконной торговле за неправомерное вознаграждение.

Как сообщал OBOZ.UA, в мае 2023 года журналисты-расследователи выяснили, что компания жены тогдашнего и.о. директора БЭБ Эдуарда Федорова с двойной наценкой продавала диоды заводам "Укрзализныци". Цены в 1,5-2 раза превышали те, по которым фирма покупала их у производителя.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!