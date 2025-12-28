Зеленский перед встречей с Трампом: многое может решиться до Нового года

Сейчас начались одни из самых активных дипломатических дней года, и многое может решиться до наступления новогодних праздников. Однако будут ли решения – зависит от украинских партнеров.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, сейчас начинаются разговоры о предоставлении Украине гарантий безопасности вследствие массированных российских обстрелов, которые произошли на этой неделе.

"Только за эту неделю они выпустили более 2100 ударных дронов, около 800 управляемых авиационных бомб и 94 ракеты различных типов", – сказал он.

Президент подчеркнул, что 24/7 работают украинские ремонтные бригады, энергетики, спасатели ГСЧС Украины, чтобы защитить жизни и восстановить энергоснабжение.

"Так же важно, чтобы работали санкции против России, все формы политического давления за агрессию, поставки ракет для ПВО Украине и чтобы мы все финализировали форматы шагов, которые завершат эту войну и гарантируют безопасность", – резюмировал Зеленский накануне встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Встреча Зеленского и Трампа – что известно

Напомним, начало встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа сначала планировалось в 22:00 по киевскому времени. Однако впоследствии двусторонние переговоры перенесли на 20:00 (13:00 по местному времени), что было указано в опубликованном Белым домом расписании президента США.

Накануне Зеленский провел разговор со спецпосланниками Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. К разговору присоединились также секретарь СНБО Рустем Умеров и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Трамп подтвердил встречу с Зеленским в воскресенье. О том, что она состоится именно в этот день в резиденции президента США Мар-а-Лаго во Флориде, ранее сообщали СМИ.

