'С такими орлами победим!' Игорь Мазур рассказал, что Джохар Дудаев говорил об украинцах и почему доверял им больше, чем чеченцам

Украинский военный Игорь Мазур вспомнил свою единственную встречу с чеченским повстанческим лидером Джохаром Дудаевым. В свое время экс-глава киевской организации партии "УНА-УНСО" вместе с другими добровольцами охраняли совещание командиров из Чечни, по завершению которого политический деятель лично подошел к ним и начал расхваливать крепкое телосложение.

Кроме того, как отметил Мазур, когда дело касалось обсуждения важной информации, Дудаев доверял украинцам гораздо больше, чем согражданам. Об этом он рассказал в интервью Сергею Жадану.

"Однажды украинцев поставили охранять их совещание. Возможно, думали, что будет утечка информации, если будут чеченцы. Командиров было много, а украинцам доверяли. Мы с еще одним парнем стояли на входе, а он (Джохар Дудаев. – Ред.) подошел к нам и такой: "Украина и Чечня это сила. Какие орлы! С такими орлами победим!". Подержал нас за плечи, было даже впечатление, что хотел подтянуться, но, видимо, передумал", – поделился военный.

Отметим, что Джохар Дудаев был настоящим героем для своего народа, а вот у военной власти России вызывал лишь ненависть и глубокое презрение. Дело в том, что после распада СССР он стремился создать независимую Чечню, а 27 сентября 1991 года даже стал президентом Чеченской Республики Ичкерия. Дудаев использовал термин "русизм" для обозначения российской имперской шовинистической идеологии, которая, по его словам "отличается шизофренической формой мании мирового господства".

За свою позицию альтруист заплатил очень высокую цену – собственную жизнь. 21 апреля 1996 года Джохар Дудаев был убит ракетой, выпущенной российским штурмовиком Су-25 в рамках спецоперации контрразведки РФ. Больше интересных фактов о чеченском лидере читайте в нашем материале.

Что известно об Игоре Мазуре

Игорь Мазур, который имеет псевдоним "Тополя", всегда проявлял свою активную гражданскую позицию. Он участвовал в войне в Абхазии против России на стороне Грузии, а в январе-марте 1995 года с группой УНСОвцев обеспечивал охрану иностранных журналистов во время Первой чеченской войны. С мая 2014-го Игорь Мазур принимал участие в боевых действиях на востоке Украины, а уже в следующем году стал офицером Вооруженных Сил Украины, командиром разведывательной роты 131-го разведывательного батальона. После демобилизации в 2016-м он получил должность заместителя председателя партии "УНА-УНСО".

В первые дни полномасштабного вторжения РФ на территорию нашей страны "Тополя" снова присоединился к рядам ВСУ. Он стал командиром УНСОвской роты 127-го стрелкового батальона 112-й бригады теробороны. В интервью OBOZ.UA защитник рассказывал, что первые дни большой войны особенно запечатлелись в его памяти из-за сильного желания украинцев отстаивать Родину на поле боя.

"В первые дни мне запомнились огромные очереди возле военкоматов, и мужчины не перебирали подразделениями в которые их могли призвать. То есть не было желания у кого-то не попасть, скажем, в гущу войны. Люди шли, хватали за руки, мол, давай я к тебе или куда-то проведи меня, потому что здесь огромная очередь, а я хочу быть одним из первых, получить оружие и идти в бой. Они были готовы, любой из тех, кто там стоял тогда под военкоматами, ехать на Гостомель, навстречу вражеским колоннам", – делился Мазур.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Алле Пугачевой грозит лишение свободы и заоблачный штраф в РФ из-за нового заявления, где она назвала Джохара Дудаева "порядочным и интеллигентным человеком".

