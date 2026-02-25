Ускоренное вступление Украины в ЕС: почему это реально, чего боится Европа и как фактор Дональда Трампа меняет правила игры. Интервью с Умландом

"Я хочу конкретную дату" – эта фраза из уст президента Украины Владимира Зеленского звучит уже не как дипломатический жест, а как политическое требование государства, которое платит кровью за право быть частью Европы. После полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года евроинтеграция Украины перестала быть технической процедурой для Европейского Союза. Она стала геополитическим маркером: способна ли Европа поддержать государство, защищающее те же ценности, о которых Брюссель говорит в декларациях.

Киев называет 2027 год как об ориентире: не обещание, а дедлайн, который должен заставить систему двигаться быстрее. Логика проста и жесткая: без конкретной даты Москва будет искать слабые звенья в ЕС, работать с отдельными правительствами, подталкивать новые блокировки вроде позиции премьера Венгрии Виктора Орбана. Фиксированная дата в международном документе не решает всех проблем, но уменьшает пространство для политического торга, где Украина часто становится разменной монетой.

В Брюсселе отвечают сдержанно. После дискуссий на Мюнхенской конференции по безопасности дипломаты повторяют формулу: реформы, критерии, консенсус. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс говорит, что даты пока нет, главный дипломат ЕС Кая Каллас напоминает о правилах, а канцлер Германии Фридрих Мерц предостерегает от завышенных ожиданий. Все признают: вступление Украины – вопрос политики, бюджета и безопасности одновременно. Но в кулуарах уже обсуждают политическую арифметику: может ли мирный план, который продвигает Дональд Трамп, предусматривать "бонус" в виде более быстрого вступления в ЕС. Даже еврокомиссар по расширению Марта Кос признает, что нынешние правила не позволяют сделать это без радикальных изменений.

Членство Украины в ЕС – это не календарная дата, а тест для самой Европы. Сможет ли Союз измениться под давлением войны, или останется клубом процедур, где геополитика уступает бюрократии. Для Киева это попытка зафиксировать будущее страны в системе безопасности Запада, чтобы после прекращения войны Украина не оказалась снова между обещаниями и паузами. Потому что вопрос звучит просто: если Европа не готова назвать дату государству, воюющему за ее границы и ценности, то готова ли она вообще быть политическим союзом, а не только экономическим клубом с длинными протоколами и короткой памятью.

Своими мыслями по этим и другим вопросам в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделился Эксперт Европейского политического института в Киеве Андреас Умланд.

– В годовщину начала полномасштабного вторжения России со стороны Владимира Зеленского снова прозвучала дата 2027 года как политический ориентир вступления Украины в Европейский Союз. Киев просит хотя бы четкий дедлайн, что придаст уверенности украинцам. В то же время европейские дипломаты избегают конкретной даты, говорят максимум о 2030 году, как таком предварительном ориентире. Как вы видите ситуацию с датой вступления Украины в ЕС? Можем ли мы говорить о чем-то конкретном?

– Во-первых, относительно этой новой даты и дискуссии о 2027 году. Речь идет о возможном частичном вступлении Украины в Европейский Союз. Все понимают, что полностью подготовить Украину к полному членству так быстро не удастся. Но геополитическая ситуация изменилась, и сейчас обсуждается изменение методологии расширения Союза – создание статуса частичного члена Европейского Союза, чтобы ускорить процесс и дать Украине место в Брюсселе еще до полного выполнения всех условий по законодательству и государственным институтам. Это долгий процесс, он всегда был долгим и для Украины также. Но времени сейчас нет, есть политическое давление, поэтому обсуждают изменение методологии. Что именно это будет означать на практике – пока не понятно. Идея довольно абстрактная, но, на мой взгляд, полезная.

– Сама дата 2027 года появилась не случайно. Якобы она присутствует в мирной формуле Дональда Трампа по завершению войны в Украине. Логика проста: Киев идет на болезненные уступки, взамен получает что-то, что эти уступки компенсирует. Это гарантии безопасности, которых пока нет, и ускоренное вступление в Европейский Союз. Насколько такая формула выглядит реалистичной? Ведь решение будут принимать не американцы, а прежде всего государства ЕС, большинство из которых не в восторге от такой идеи.

– Пока трудно сказать, сработает ли это. Но, мне кажется, здесь есть определенное совпадение интересов Соединенных Штатов и Украины. Даже частичное членство уже в следующем году – это в интересах Киева, и, в принципе, можно только приветствовать эту идею со стороны Вашингтона.

Если для Белого дома это принципиальная идея, то возникает определенное давление на Брюссель согласиться на новую формулу вступления Украины в Европейский Союз, чтобы не потерять Соединенные Штаты как гаранта европейской безопасности – роль, которую Америка выполняла почти 80 лет после Второй мировой войны. Сейчас идет большая дискуссия о том, сохранится ли эта конструкция. Есть страх перед Россией, страх перед конфронтацией без поддержки Вашингтона. Поэтому США имеют влияние на процесс между Европейским Союзом и Украиной.

Для Украины эта идея выглядит хорошей, но для Европейского Союза она неудобна, потому что противоречит традиционной методологии расширения. В то же время государства Союза в определенной степени зависят от Соединенных Штатов, поэтому не могут просто отказаться от этой идеи, сказать "нам это неинтересно", ведь тогда реакция Вашингтона может коснуться не только Украины, но и безопасности самих членов объединения.

– То есть вы считаете, что Штаты могут нажать – и нажмут – на болевые точки Европы относительно ускоренного вступления Украины в Европейский Союз?

– Да. Просто такова ситуация в Европе, что европейская безопасность пока не функционирует без Америки. Возможности европейских государств в сфере собственной обороны ограничены, потому что десятилетиями главную роль играли именно Соединенные Штаты. Они добровольно взяли на себя эту роль после Второй мировой войны – так исторически сложилось. Поэтому у Европейского Союза есть большой интерес сохранить партнерство с Соединенными Штатами. И именно поэтому Вашингтон имеет возможность давить на Брюссель, чтобы создать новую формулу вступления Украины в ЕС.

– В то же время европейцы определенным образом готовятся к различным сценариям, ведь то самое частичное членство в Брюсселе обсуждается вполне серьезно. По вашему мнению, этот вариант жизнеспособен? Можно ли быстро принять решение, учитывая, что процедуры расширения Европейского Союза исторически сложные, долгие? Еврокомиссар по расширению Марта Кос признает: действующая процедура не позволяет вступление в 2027 году без изменения правил. То есть намек очевиден: правила могут меняться. Видите ли вы, что Европа может пойти на такой шаг?

– Да, в Брюсселе обсуждают беспрецедентный вариант – ускоренное, но частичное членство Украины в ЕС уже к 2027 году, то есть еще до завершения всех необходимых реформ. Я думаю, это возможно. Идея предполагает, что Украина получит место за столом ЕС и поэтапный доступ к правам и обязанностям, продолжая реформы уже в статусе "внутри процесса". Например, Киев сначала не будет иметь обычного права голоса на саммитах лидеров и встречах министров, получит постепенный доступ к единому рынку, фондам и субсидиям. Такой подход неформально называют "обратным расширением" – вступление в начале пути, а не в конце. Фактически это означает пересмотр модели расширения, утвержденной еще в 1993 году.

Многое будет зависеть от развития евроатлантических отношений, то есть отношений между Европейским Союзом и Соединенными Штатами. Если они будут развиваться хорошо, то сохранится запрос из Вашингтона, и Брюссель будет пытаться реагировать. Ведь даже при политической воле Брюсселя, это непросто решить, ведь нужно согласие всех 27 государств-членов Европейского Союза. Это будет новая процедура и новая ситуация, потому что статус частичного члена ЕС вообще не предусмотрен. Но если все согласятся, это возможно. Есть и государства, которые видят в этом собственный интерес и тоже хотят ускорить вступление Украины в Европейский Союз. Так что в этом направлении есть смысл работать.

– Какие главные причины осторожности Европейского Союза относительно принятия такой большой страны, как Украина? Это то, что война еще продолжается и ЕС боится "импортировать" войну внутрь? Или это усталость от расширения? Или бюджетные последствия? Какие факторы вы бы выделили?

– Все перечисленные вами факторы действительно влияют на европейцев. ЕС очень боится импортировать войну внутрь, а при любом варианте членства Украины, эта проблема геометрически возрастает. Существует усталость от расширения: некоторые страны ЕС, в частности Нидерланды, Австрия, Дания, опасаются нового большого раунда расширения. Кроме того, вступление большого, воюющего государства – это новое бремя для бюджета ЕС. Особенно для аграрных субсидий и фондов развития. Украина станет крупнейшим получателем субсидий на развитие. Присутствует и институциональная проблема: некоторые страны требуют, чтобы сначала реорганизовать сам Евросоюз: реформа Совета, голосование, расширение бюджета, а уже потом брать новых членов. Но я считаю, что проблемные последствия ускоренного вступления как раз и будут ограничиваться условиями частичного членства. То есть вопрос будет в том, что именно будет означать "частичное".

Во-первых, даже частичное вступление возможно только после стабильного перемирия между Украиной и Россией, а еще лучше – после реального мирного договора. Во-вторых, могут быть ограничения и скорее всего, что будут, например по аграрному экспорту Украины или других сфер в Союз.

Такие ограничения существовали и во время предыдущих расширений. Когда вступали Болгария и Румыния, были временные ограничения на трудоустройство граждан этих стран в других государствах Европейского Союза.

Кроме того, уже есть Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, которое частично интегрирует Украину, так же как Молдову и Грузию. После 2022 года был принят ряд решений ЕС, которые дополнительно интегрируют Украину – в сфере торговли, мобильности граждан и тому подобное. Поэтому, на самом деле, это может быть не таким уж резким шагом. Главный вопрос – какое представительство Украина будет иметь в институтах Европейского Союза: в Европейском парламенте, в Европейской комиссии, в Совете Европейского Союза. Где именно будут приниматься решения и какие права будет иметь Украина. И я, к сожалению, опасаюсь, что при частичном членстве эти права будут ограничены.

– То есть частичное членство, это больше политическое решение, символ, а экономическую интеграцию отложат на годы. Так получается?

– Это просто беспрецедентная ситуация, которой еще никогда не было. И надо честно сказать: сейчас мы во многом спекулируем, потому что не имеем опыта и эмпирической базы. Но я предполагаю, что лоббистские группы — например, аграрные группы в Польше или во Франции — будут пытаться максимально ограничить доступ украинских аграрных компаний к своим рынкам. К сожалению, это почти неизбежно. Впрочем, даже такой вариант, по моему мнению, лучше традиционной процедуры вступления, которая может длиться годами, а то и десятилетиями.

– Переходим к другим предостережениям европейцев. Ключевым аргументом со стороны Украины сейчас называют статью 42.7 Договора о Европейском Союзе — положение о взаимной помощи. Формально оно предусматривает, что в случае вооруженной агрессии государства-члены обязаны оказать помощь всеми имеющимися средствами. Украинцев это вдохновляет смотреть на членство оптимистичнее, а европейцев, кажется, наоборот – пугает. Как вы оцениваете этот вопрос? И насколько эта статья вообще действенна?

– Это парадоксальная ситуация. Европейский Союз создавался прежде всего как экономический союз, а не оборонный. Но в Лиссабонском договоре есть эта статья, которая в определенном смысле даже конкретнее статьи 5 Вашингтонского договора НАТО. Я боюсь, что именно эта норма может стать проблемой для частичного вступления. Некоторые страны могут сказать: мы не готовы распространять ее действие на Украину. И тогда частичное членство могут оформить так, чтобы эта статья не действовала.

Или же придется искать другую систему гарантий безопасности для Украины – например, через членство в НАТО или через отдельные соглашения. Иначе страны ЕС будут бояться, что новая эскалация после перемирия между Украиной и Россией автоматически втянет их в войну.

– Внутренние проблемы Украины, на которые указывают европейцы? Коррупция, судебная реформа, имплементация евростандартов?

– Да, это ключевые вопросы. Судебная реформа, борьба с коррупцией, внедрение стандартов ЕС – именно это будет условием полного членства. Это типичные проблемы для стран-кандидатов, которые обсуждались и 20 лет назад. Еврокомиссия отметила, что уже есть улучшения в этих сферах, что для Украины является хорошим знаком.

– Не может ли ускоренное вступление стать большей проблемой, чем обычная процедура? Потому что мы получаем определенный "скелет" без мышц, которые потом сложно будет "нарастить".

– Опять же, мой ответ частично спекулятивный - даже частичное членство было бы шагом вперед. Маленьким, не финальным, но в правильном направлении. Традиционная процедура может длиться очень долго. У нас есть опыт балканских стран, которые уже более 20 лет идут к вступлению и до сих пор не стали членами Европейского Союза. То же самое с Турцией, которая еще с 1980-х годов на этом пути и формально остается кандидатом. Поэтому новая процедура даже частичного вступления для Украины может быть лучше.

– Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан годами блокирует решения – и по Украине, и по внутренним вопросам ЕС. Готов ли Европейский Союз к кардинальным реформам, например к ограничению права вето, ведь завтра Орбана может не быть в политическом смысле, но появится другой или другие?

– Это очень сложно, потому что реформа ЕС возможна только с согласия всех государств-членов. И те страны, которые блокируют политику ЕС, будут иметь право вето и в отношении реформ. Когда-то я даже предлагал радикальный вариант – создать новый союз без таких государств. Но это скорее теоретическая идея. Реальнее надеяться на смену правительства в Венгрии или на сильное внешнее давление, например со стороны Соединенных Штатов, если они поддержат более быстрое вступление Украины.

– Москва трактует евроинтеграцию Украины как угрозу. Станет ли это проблемой для Европы?

– Влияние России сегодня меньше, чем раньше. В Европейской комиссии и в национальных правительствах созданы структуры, которые противодействуют российской пропаганде. Недоверие к Москве велико. Россия может действовать только скрыто. Если ее роль становится очевидной, это дискредитирует такие попытки. Поэтому я думаю, что российское влияние не станет решающим фактором в вопросе вступления Украины в Европейский Союз.