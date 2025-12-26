'Если все пойдет по плану': Зеленский может посетить резиденцию Трампа во Флориде 28 декабря – СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский может на днях встретиться с президентом США Дональдом Трампом. Для этого он посетит Флориду, где расположена резиденция американского лидера Мар-а-Лаго.

Если события будут разворачиваться согласно плану, встреча должна состояться в воскресенье, 28 декабря. Об этом со ссылкой на источники сообщает Kyiv Post.

Что известно о возможной встрече Зеленского и Трампа

Президент Украины утром 26 декабря анонсировал личные переговоры с президентом США "в ближайшее время", однако не уточнил даты своего визита в Америку, отметив, что состоится он "до конца года".

Вместо Зеленского возможную дату назвали в Kyiv Post.

"Дипломатические источники сообщили Kyiv Post, что ожидается, что он (Зеленский. – Ред.) в ближайшие дни посетит Флориду для проведения важных переговоров в Мар-а-Лаго – потенциальном месте для встречи с руководством США. По словам одного источника, визит может состояться уже 28 декабря, если все пойдет по плану", – указано в материале.

Договоренностям о личной встрече, добавляет издание, предшествовали контакты Украины с представителями Трампа, в ходе которых обсуждались контуры возможной будущей "мирной сделки". Последний такой контакт – между Зеленским и спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером – состоялся на Рождество, 25 декабря.

"У нас есть несколько новых идей... Некоторые документы уже подготовлены. Как я вижу, они почти готовы. А некоторые документы полностью подготовлены", – подвел Зеленский итоги часового разговора с Уиткоффом и Кушнером накануне.

В то же время президент Украины предостерег, что "недели, предшествующие Новому году, также могут быть напряженными".

Дипломатические источники Kyiv Post отмечают, что руководство Украины готовится к поездке во Флориду в ближайшие дни и что конечным пунктом такой поездки может стать главная резиденция Трампа, Мар-а-Лаго. Встречи представителей Украины с американскими переговорщиками во Флориде уже происходили.

"Как в Вашингтоне, так и в Киеве растет ожидание – и неопределенность – относительно того, приведет ли этот рождественский гамбит к ощутимому прогрессу или просто продолжит месяцы дипломатии с высокими ставками и высоким риском в новом году. В Киев Рождество пришло со стратегией и надеждой – и мир следит за тем, сможет ли дипломатия наконец изменить ситуацию", – резюмирует издание.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что накануне Зеленский провел разговор с представителями Трампа Уиткоффом и Кушнером. К разговору присоединились также секретарь СНБО Рустем Умеров и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

По словам Зеленского, предметом обсуждения стали "некоторые значительные детали работы" и "хорошие идеи, которые могут сработать ради общего результата и длительного мира".

Для Киева до сих пор крайне важны вопросы по-настоящему действенных гарантий безопасности, эффективное послевоенное восстановление и "настоящий мир".

