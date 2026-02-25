Хотел дать $320 тыс. взятки главе управления СБУ: командующего логистикой ВСУ уличили в коррупции

Украинские правоохранительные органы разоблачили командующего логистики Воздушных Сил ВСУ и начальника управления СБУ на Житомирщине на хищении средств, выделенных на строительство укрытий для самолетов. Обоих задержали при попытке подкупить руководство военной контрразведки.

Видео дня

О задержании сообщили в СБУ и подтвердил генеральный прокурор Руслан Кравченко. Благодаря действиям расследователей, была разоблачена схема хищения средств на строительстве защитных сооружений для аэродромов. По данным СМИ, командование логистики Воздушных сил сейчас возглавляется полковником Андреем Украинцем, а житомирское управление СБУ – полковником Владимиром Компаниченко.

Что выяснили следователи

В мае 2025 года на строительство сборно-разборных арочных конструкций для укрытия самолетов выделили 1,4 млрд грн.

В результате проверок Департамент военной контрразведки СБУ обнаружил, что проекты не соответствовали требованиям безопасности , конструкции не обеспечивали надлежащей защиты авиации, а стоимость работ была существенно завышена.

, конструкции не обеспечивали надлежащей защиты авиации, а стоимость работ была существенно завышена. Несмотря на это, началось перечисление авансовых платежей по договорам.

по договорам. Чтобы скрыть хищение бюджетных средств и остановить проверки, командующий логистикой обратился к Владимиру Компаниченко с просьбой "посодействовать" в подкупе руководства военной контрразведки.

с просьбой "посодействовать" в подкупе руководства военной контрразведки. Начальник УСБУ согласился и выступил "гарантом" сделки , поскольку лично привлек одного из подрядчиков к схеме.

, поскольку лично привлек одного из подрядчиков к схеме. Чиновники предложили передать около 13 млн грн (1% от финансирования объектов) за сокрытие растраты бюджетных средств.

(1% от финансирования объектов) за сокрытие растраты бюджетных средств. Планировалось привлечение "лояльных" аудиторов для подготовки фиктивных выводов о качестве строительства.

Но 25 февраля участников схемы задержали при попытке передать деньги – $320 тыс. Средства изъяли как вещественное доказательство. Чиновникам готовят сообщение о подозрении по ст. 191 Уголовного кодекса Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Ранее OBOZ.UA сообщал, что у начальника продовольственной службы одной из воинских частей Сил обороны Украины обнаружили элитные апартаменты на острове Бали, которые он мог приобрести за деньги, полученные от коррупционной схемы с поставками продуктов войску. Мужчине сообщили о подозрении в незаконном обогащении и легализации имущества, полученного преступным путем.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!