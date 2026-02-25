89-летнего короля Норвегии срочно госпитализировали во время отпуска на популярном курорте

89-летнего короля Норвегии Харальда V срочно доставили в больницу во время частного отпуска на испанском острове Тенерифе. Монарх сейчас проходит лечение от инфекции и обезвоживания.

Об этом сообщил Королевский дворец Норвегии. В заявлении указано, что учитывая обстоятельства состояние короля оценивается как удовлетворительное. Конктретный вид инфекции не разглашается.

"Его Величество Король был сегодня вечером (24 февраля. – Ред.) госпитализирован в больницу Hospital Universitario Hospiten Sur на Тенерифе. Король проходит лечение от инфекции и обезвоживания, и его состояние, учитывая обстоятельства, является удовлетворительным. Королевский врач отправится на Тенерифе, чтобы оказать помощь местной медицинской службе. Королевские супруги сейчас находятся на Тенерифе с частным визитом по случаю зимнего отпуска", – отметил дворец.

Монарх находился на Тенерифе вместе с 88-летней королевой Соней, где супруги традиционно проводят зимний отдых.

Это не первый случай проблем со здоровьем во время заграничных поездок. Два года назад Харальд V перенес инфекцию во время отпуска в Малайзии. После этого ему установили кардиостимулятор, а объем официальных обязанностей был сокращен.

За последние годы короля неоднократно госпитализировали. В 2003–2005 годах он перенес операции по удалению опухоли и аортокоронарное шунтирование. В 2020 году ему заменили сердечный клапан, в 2022-м он лечился от COVID-19, а также неоднократно попадал в медицинские учреждения из-за инфекций.

Справка. Харальд V возглавляет Норвегию с 17 января 1991 года после смерти отца, короля Олава V. Несмотря на проблемы со здоровьем, он ранее неоднократно заявлял, что не рассматривает возможности отречения от престола, подчеркивая пожизненную присягу, принесенную перед парламентом страны.

