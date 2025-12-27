'Я думаю, что все будет хорошо': Трамп подтвердил встречу с Зеленским в воскресенье

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении стать главным арбитром любого мирного соглашения между Украиной и РФ. Американский лидер довольно скептически оценил обновленный мирный план, который представил его украинский коллега Владимир Зеленский, и подчеркнул свою решающую роль в процессе.

Вместе с тем Трамп подтвердил встречу с Зеленским в последнее воскресенье 2025 года, 28 декабря, во Флориде. Об этом пишет Politico.

Президент США сообщил в разговоре с изданием, что ожидает продуктивную встречу с президентом Украины.

Повестка дня

На этих переговорах Зеленский намерен обсудить мирный план из 20 пунктов, разработанный Киевом во время встреч с представителями США и лидерами Евросоюза. Предложения президента Украины, в частности, включают создание демилитаризованной зоны по линии соприкосновения и обсуждение американских гарантий безопасности.

Также на повестке дня вопрос управления Запорожской электростанцией и контроля над территориями Донбасса, на которые претендует Москва.

Позиция Трампа

В интервью изданию Трамп довольно неохотно отнесся к предложениям Зеленского и не спешит поддерживать их, подчеркивая свою главную роль в мирном процессе. Трамп заявил, что ни один план не будет действительным без его окончательного одобрения.

"У него ничего не получится, пока я это не одобрю. Посмотрим, что он предложил", – сказал президент США.

Однако, несмотря на сдержанную реакцию на обновленный план Зеленского, Трамп отметил, что ожидает продуктивного диалога как с президентом Украины, так и с Путиным.

"Я думаю, что с ним все будет хорошо. Я думаю, что с Путиным все будет хорошо", – заявил Трамп.

Он добавил, что планирует поговорить с российским диктатором в ближайшее время.

"Вскоре, столько, сколько захочу", – уточнил президент США.

При этом Трамп упомянул о значительных экономических трудностях России, назвав состояние экономики РФ "очень тяжелым".

Politico отмечает, что ситуация остается напряженной из-за значительной дистанции между позициями сторон: Россия не демонстрирует готовности к уступкам, настаивая на полном контроле над Донецкой областью, тогда как украинский план направлен на то, чтобы избежать официальных территориальных потерь.

Участие союзников

26 декабря президент Владимир Зеленский провел предварительные разговоры с международными партнерами для согласования позиций перед поездкой в США. Переговоры состоялись с шестью лидерами Европы и мира: Канады, Германии, Финляндии, Дании, Эстонии, а также с Генсеком НАТО.

Встреча считается критически важной, поскольку украинская сторона надеется достичь существенного прогресса в переговорном процессе еще до конца года.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов вынести на референдум план завершения войны, если Российская Федерация согласится прекратить огонь минимум на 60 дней. Мирный план Трампа до сих пор предусматривает территориальные уступки со стороны Украины. Зеленский отметил, что прежде чем заключать соглашение нужно получить одобрение украинского народа.

