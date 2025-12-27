Киевлянам показали новые графики отключения электроэнергии: как долго не будет света 27 декабря

В Киеве 27 декабря графики отключения электроэнергии будут применять в течение всех суток. Для большинства очередей свет за сутки будут отключать дважды (чаще всего ночью и днем-вечером). При этом каждое отключение будет длиться примерно до четырех часов.

Об этом говорится в графике, который опубликовала компания ДТЭК. При этом энергетики отметили, что ситуация может измениться, поэтому стоит следить за обновлениями.

Очередь 1.1

Электроэнергии не будет:

с 03:30 до 07:00,

с 14:00 до 18:00

Очередь 1.2

Электроэнергии не будет:

с 03:30 до 07:00,

с 14:00 до 18:00

Очередь 2.1

Электроэнергии не будет:

с 06:00 до 08:00,

с 15:00 до 21:00

Очередь 2.2

Электроэнергии не будет:

с 06:00 до 08:00,

с 14:00 до 18:00

Очередь 3.1

Электроэнергии не будет:

с 08:00 до 11:00,

с 17:30 до 21:00

Очередь 3.2

Электроэнергии не будет:

с 07:00 до 11:00,

с 17:30 до 22:00

Очередь 4.1

Электроэнергии не будет:

с 08:00 до 11:00,

с 17:30 до 21:00

Очередь 4.2

Электроэнергии не будет:

с 07:00 до 11:00,

с 17:30 до 21:00

Очередь 5.1

Электроэнергии не будет:

с 10:30 до 17:30,

с 21:00 до 24:00

Очередь 5.2

Электроэнергии не будет:

с 10:30 до 14:30,

с 21:00 до 24:00

Очередь 6.1

Электроэнергии не будет:

с 00:00 до 03:30,

с 10:30 до 14:30,

с 21:00 до 24:00

Очередь 6.2

Электроэнергии не будет:

с 00:00 до 03:30,

с 10:30 до 14:30,

с 21:00 до 24:00

Где проверить графики отключений в Киеве

Узнать график можно на сайтах энергокомпаний ДТЭК и Yasno, в их чат-ботах и по телефону, кроме того, о времени отсутствия света киевлян предупреждают в приложении "Киев Цифровой".

Чтобы воспользоваться сервисами, нужно сделать несколько шагов. Так:

перейти в "киевские" разделы сайтов Yasno или ДТЭК;

указать адрес в соответствующих полях для ввода (обязательно выбирать название улицы и номер дома из выпадающего списка).

Кроме того, абоненты могут узнать о графиках отключений с помощью бота в Telegram. Там нужно выбрать "Киев" и нажать кнопку "Возможные отключения". После – ввести адрес и узнать, когда могут отключить свет. Можно обратиться по телефону:

Yasno: (044) 277 1818, (067) 277 1818, (066) 277 1818, (093) 277 1818;

ДТЭК: 0800501588 или 1588.

Также доступна услуга проверки времени отключений в приложении "Киев Цифровой". Однако для того, чтобы потребитель получал уведомления о плановых отключениях света, там нужно зарегистрировать свой адрес.

Как уже сообщал OBOZ.UA, Россия изменила тактику ударов по энергетике, делая акцент на баллистических и комбинированных атаках, из-за чего значительная часть ракет прорывается к объектам генерации и критической инфраструктуры. Отмечается, что система остается управляемой, но стабилизирующие отключения неизбежны для сохранения ее целостности и безопасности работы.

