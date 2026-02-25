Пенсии украинцев пересчитают за считанные дни: кому увеличат на 1000 грн

В Украине пенсии с 1 марта проиндексируют на 12,1%. В результате повышение на 1000 грн получают те, у кого сейчас размер "чистой" пенсии составляет 8264 грн.

Видео дня

Об этом говорится в расчетах OBOZ.UA. Точный размер индексации уже озвучили в данных Минсоца. Повышение позволит значительно пересчитать выплаты, однако это не компенсирует устаревание пенсий. Размер индексации составляет половину от суммы среднегодовой за три года динамики зарплат и прошлогодней инфляции.

Кто не получит повышение

Украинцы, которые вышли на пенсию за последние три года

Вместо индексации они получат доплату – в прошлые годы она составляла 100-125 грн. Об этом говорится в материале OBOZ.UA.

Такая незначительная надбавка, предусмотренная постановлением правительства вместо индексации, не позволит таким пенсионерам компенсировать инфляцию. Поэтому реальная покупательная способность их пенсии будет стремительно снижаться.

По разным подсчетам, за первые три года реальный размер пенсии (за вычетом инфляции) падает примерно на треть. И это на фоне значительного снижения размера всех пенсий, назначаемых после реформы 2017-го (вследствие снижения в формуле коэффициента оценки стажа).

Например, если новый пенсионер, вышедший на пенсию в начале 2022-го, имел выплату в размере, допустим, 4 тыс. грн (и не было никаких доплат), по решению правительства за два года его пенсию увеличили всего на 200 грн. То есть пенсия выросла в этом случае всего на 5%. Тогда как с 2022-го до конца 2024-го совокупный размер инфляции составил 43,6%.

Специальные пенсионеры

Если пенсионер получает пенсию согласно Закону "О прокуратуре" или это "чернобылец", судья, военный пенсионер и т.д., то ежегодная индексация его не коснется. Правда, Кабинет министров своим постановлением может повысить пенсии и этим категориям, но только если для этого будет достаточный бюджет. Кроме того, правительство в своем постановлении может установить минимальный и максимальный размер надбавок.

Работающие пенсионеры

Пенсии работающим пенсионерам также индексируют отдельно. Для них массовое повышение обычно начинается на месяц позже, с 1 апреля, и также не касается "новых" пенсий. Пенсионеры, которые продолжили работать, имеют право на перерасчет выплат раз в два года. При том такой перерасчет может привести к уменьшению пенсии.

Индексацию проводили неправильно

Украинцы, которым не повышали пенсии в течение первых лет после назначения выплат, получают такой перерасчет из-за решения судов. В частности, Волынский окружной административный суд обязал ПФУ провести перерасчет пенсии истице с учетом индексации. Женщине, как и всем украинцам, в течение трех лет после назначения пенсии не проводили полную индексацию. И это, согласно решению суда, незаконно. Теперь Пенсионный фонд обязан провести перерасчет.

Об этом говорится в материалах дела 140/13894/25. Отметим, в 2025-м в реестре судебных решений есть около 33 тыс. дел, в которых украинцы, недавно вышедшие на пенсию, добились, чтобы их пенсию проиндексировали по общим правилам.

Если украинец, например, вышел на пенсию в 2021-м, то в 2022-м вместо индексации на 14% (таков был размер перерасчета в марте 2022-го), сделали доплату в размере всего 135 грн. Истица вместо полного перерасчета в течение нескольких лет получала доплаты: в размере 135,00 грн в 2022 году, 100,00 грн в 2023 году, и 100,00 грн в 2024 году.

"Истец обратилась к ответчику с заявлением о проведении индексации ее пенсии. Однако, ответчик письмом от 15.10.2025 сообщил об отказе обосновав тем, что для исчисления пенсии истца учитывается показатель средней заработной платы в Украине в размере 9188,81 грн, который является большим чем тот, что определен Порядком проведения перерасчета пенсий в соответствии с частью второй статьи 42 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" (7994,47 грн)", – говорится в материалах дела.

По подсчету OBOZ.UA, после перерасчета женщина вместо 7214,55 грн будет получать пенсию в размере 10 312,8 грн.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что пенсионеры, которые находятся за границей или зарегистрированы на временно оккупированных территориях должны пройти физическую идентификацию и подать декларации о том, что они не получают пенсионных выплат от государства-агрессора.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!