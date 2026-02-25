Уже не раз я, друзья, рассказывал вам, каким будет ЧМ-2026 по футболу. Напомню, пройдет он впервые в трех странах – США, Канада и Мексика. Впервые награды в финальной части чемпионата будут оспаривать сборные 48 стран.

Матчи 23-го чемпионата мира пройдут на стадионах 16 городов США, Мексики и Канады. 11 июня в Мехико состоится матч-открытие, а финал пройдет 19 июля в Нью-Йорке.

Европу за океаном представят 16 сборных. Отборочные игры европейской зоны начались в марте 2025 года и завершатся в марте 2026-го. Будем надеяться, что отбор успешно пройдет для сборной Украины.

Сегодня в центре вашего внимания — восьмой чемпионат мира. Почему он? Читайте.

Участвовать в восьмом чемпионате мира в Англия изъявили желание рекордные на то время 72 страны.

Команды были разбиты на 14 отборочных групп, победители которых вместе со сборными Англии и Бразилии должны были разыграть медали. Европа получила 10 мест в финальном турнире. 11 мая 1964 года в Амстердаме матчем сборных Голландии и Албании стартовали отборочные матчи. Не сумели преодолеть отборочный барьер сильные команды Швеции, Чехословакии, Бельгии, Шотландии, Австрии.

Сборная бывшего СССР выступала в седьмой отборочной группе, где ее соперниками были команды Дании, Греции и Уэльса. Нашу команду считали фаворитом группы. На своем поле она победила сборную Греции — 3:1, Уэльса — 2:1 и Дании — 6:0. Успешно сыграла сборная и в гостевых поединках. Заняв в группе первое место, команда вышла в финальную часть мундиаля.

Жеребьевка и похищение "Золотой богини"

В начале января 1966 года в Лондоне состоялась жеребьевка финального турнира. Соперники были распределены по четырем группам. Игры в группах проходили по круговой системе, четвертьфиналы — по системе плей-офф.

Перед самым открытием чемпионата с выставочного павильона был похищен Кубок мира — "Золотая богиня" (Кубок мира ФИФА). Оргкомитет чемпионата срочно обратился за помощью в Скотланд-Ярд, однако все попытки найти кубок долгое время не приносили успеха.

Неизвестно, чем бы это все закончилось, если бы собака по кличке Пиклз (в переводе – "Шалопай") во время утренней прогулки со своим хозяином на одной из окраин Лондона не наткнулась носом на сверток, валявшийся на обочине. В нем оказалась "Золотая богиня". Англия ликовала.

Сенсация в четвертой группе

Распределение сборных по группам проводилось с помощью жеребьевки. Исключение сделали для сборных Англии и Бразилии — чтобы фавориты могли встретиться на более поздней стадии чемпионата.

Фаворитами четвертой группы считались наша сборная и команда Италии. Их соперниками были сборные Чили и КНДР. Наша сборная с первого места вышла в четвертьфинал, а второе место заняли футболисты КНДР. Именно они стали авторами главной сенсации, победив сборную Италии — 1:0.

Наша команда обыграла итальянцев — 1:0, сборную КНДР — 3:0 и команду Чили — 2:1. В четвертьфинале была одержана победа над крепкой сборной Венгрии — 2:1.

В матче португальцев с корейцами назревала еще одна сенсация: на 24-й минуте футболисты КНДР вели — 3:0. Но пиренейцы во главе с Эйсебио в итоге победили — 5:3.

Европейский полуфинал

В полуфинал восьмого чемпионата мира вышли только европейские сборные. Нашим соперником стала сборная ФРГ. Напоровшись на очень жесткую игру, порой переходящую в грубость, оставшись в меньшинстве, а также столкнувшись с нечетким и порой предвзятым судейством итальянца Лобелло, наша команда уступила немцам — 1:2. Вторым финалистом стала сборная Англии, победившая португальцев — 2:1.

Четыре комплекта медалей

Впервые ФИФА приняла решение наградить чемпиона мира золотыми медалями, второго призера — позолоченными, третьего — серебряными, а команду, занявшую четвертое место, — бронзовыми.

За день до финала наша сборная и команда Португалии разыграли третье место. Мы уступили — 1:2 и получили бронзовые медали. В составе нашей команды выступали динамовцы Йожеф Сабо, Валерий Поркуян, Виктор Серебряников, Леонид Островский.

Финал на "Уэмбли"

30 июля 1966 года футбольная Англия ликовала. Сборная страны на поле стадиона "Уэмбли" в напряженном матче в дополнительное время победила команду ФРГ — 4:2, и стала обладателем "Золотой богини".

Лучшими игроками чемпионата были названы Бобби Чарльтон (Англия) и Эйсебио (Португалия). Лучшие бомбардиры чемпионата — Эйсебио (Португалия), Джефф Херст (Англия), Хельмут Халлер и Франц Беккенбауэр (оба — ФРГ), Ференц Бене (Венгрия) и Валерий Поркуян (СССР) — забили по четыре мяча.

О девятом чемпионате мира 1970 года, который проходил в Мексике, — в другой раз.