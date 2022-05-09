Украина сделала второй важный шаг на пути в ЕС, ожидаем положительного результата уже через месяц, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с новым обращением к украинцам 9 мая – 75-го дня войны, которую Россия начала против нашей страны. Он сообщил, что Украина сделала в этот день важный шаг по пути в Европейский Союз.

Зеленский сообщил, что Украина передала вторую часть ответов на специальный опросник, который должна заполнить каждая страна, стремящаяся быть частью ЕС. Президент отметил, что обычно на это уходят месяцы.

"Но мы сделали все в считанные недели", – сообщил Зеленский.

Он отметил, что разговаривал о европейской интеграции Украины с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен. Президент выразил им благодарность от имени всего украинского народа за поддержку нашей страны, особенно сейчас – в это сложное время войны.

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"Рассчитываю в июне получить положительный ответ о приобретении нашей страной статуса кандидата в члены ЕС", – отметил президент.

Владимир Зеленский рассказал также о визите Шарля Мишеля в Одессу. Президент Европейского Совета увидел своими глазами, что означает заблокированное море.

"Впервые за десятки и десятки лет в Одессе нет обычного движения торгового флота, нет обычной портовой работы. Наверняка этого в Одессе не было еще никогда со времен Второй мировой войны. Обычная жизнь, связанная с морем, заблокирована Россией. Именно Россией. И это удар. далеко не только по Украине", – отметил президент.

Без украинского аграрного экспорта десятки стран в разных регионах мира уже сейчас оказались на грани дефицита продовольствия, а со временем ситуация может оказаться намного хуже. Последствия ценового кризиса и голода в странах Африки и Азии могут быть страшными, об этом уже говорят политики, отметил президент.

"Это – прямое следствие российской агрессии, которое можно преодолеть только сообща – всем европейцам, всему свободному миру. Можно преодолеть через давления на Россию, через действенное принуждение России к тому, чтобы она остановила эту позорную войну", – сказал Зеленский, подчеркнув, что именно сегодня, 9 мая, несмотря на присутствие президента Европейского Совета, Россия вновь нанесла ракетные удары по Одесской области.

Владимир Зеленский также встретился в Киеве с генеральным секретарем Совета Европы госпожой Марией Пейчинович-Бурич. Он поблагодарил ее за визит в столицу Украины в День Европы и в День победы над нацизмом.

"Говорили, как не допустить повторения столь страшной войны. В европейских столицах главная тема – это цена мира, которую еще придется заплатить, останавливая развязанную Россией войну. А также цена для России за то, что она снова принесла в Европу зло тотальной войны на уничтожение нашего народа", – отметил президент.

И что бы в Москве не рассказывала пропаганда и какие бы заявления не звучали из Кремля, реальность не изменить

"Единственным виновником того, что мир был разрушен, является и останется российское государство. Это историческая ответственность для России", – подчеркнул президент.

"Я благодарен всем нашим защитникам, нашим защитницам.

Благодарен всем, кто защищает Харьковщину, защищает Донбасс, защищает юг Украины. Кто не сдается и ждет украинский флаг во всех городах, которые временно – я подчеркиваю это: временно – захвачены оккупантами. Херсон, Мелитополь, Бердянск, Энергодар, Мариуполь, все другие города, все другие наши общины. Украинское знамя вернется. Потому что это наша страна. Свободная европейская страна. Наше государство", – заключил Владимир Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Джо Байден подписал исторический закон о ленд-лизе для Украины. Символично, что этот важный шаг, который может коренным образом изменить ход войны, произошел 9 мая – в день, когда в Москве российский диктатор Владимир Путин смотрел на позорный парад своей армии.