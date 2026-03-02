Зеленский ответил, планируется ли встреча делегаций США, РФ и Украины в Абу-Даби

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вопрос следующей встречи делегаций Украины, США и России еще не определен окончательно. Время и место проведения будут зависеть от обстоятельств безопасности и реальных дипломатических возможностей.

Пока что обновленной информации о конкретной дате или локации нет. Об этом глава государства сказал в понедельник, отвечая на вопросы медиа.

По словам Зеленского, встреча планировалась ориентировочно на период с 5 по 8 марта, вероятно 5–6 числа, в Абу-Даби. Однако из-за активных боевых действий пока невозможно подтвердить, что встреча состоится именно там.

Президент подчеркнул, что встреча все еще запланирована, она важна для Украины, а ее результаты и возможность обмена информацией имеют значение. Он добавил, что никаких отмен пока не было, и украинская сторона поддерживает проведение переговоров.

"Пока что из-за этих боевых действий на сегодняшний день мы не можем подтвердить, что встреча будет именно в Абу-Даби, но тем не менее никто не отменял встречу. Встреча должна быть, она для нас важна, мы поддерживаем эту встречу. И встреча важна, и результаты важны, и обмен очень важен", – сказал Зеленский.

Относительно альтернативных площадок, Зеленский отметил, что в случае сложностей с проведением встречи в Абу-Даби из-за угрозы ракетных и дроновых атак будут рассматриваться Турция и Швейцария – страны, которые уже ранее служили безопасными местами для переговоров.

"Мы будем точно поддерживать любые из этих трех площадок по встрече. Ждем ответа от партнеров", – сказал он.

