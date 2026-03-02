Зеленский ответил, обсуждается ли обмен Донбасса на захваченные врагом территории в Сумской и Харьковской областях

Украина не ведет переговоров об обмене контролируемых территорий Донбасса на захваченные Россией участки в Сумской и Харьковской областях. Такие территории не могут быть предметом сравнения или торга.

Видео дня

Об этом, отвечая на вопросы журналистов, заявил президент Владимир Зеленский.

Новость дополняется...

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!