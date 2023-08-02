Зеленский о скандале с Польшей: не дадим никаким политическим мгновениям испортить отношения

Украина и Польша вместе стали настоящим щитом Европы – от моря до моря – "и никакой трещинки в этом щите быть не может". Политическим моментам нельзя испортить дружбу между нашими странами.

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Так президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на скандал, который поднялся 1 июля после взаимного вызова послов в МИДы для объяснений. Глава государства также поблагодарил Варшаву за поддержку, которую она предоставляет Киеву. Об этом лидер страны написал в Twitter вечером во вторник.

Зеленский подчеркнул: свобода каждого в Европе крепче, когда это общая свобода всех.

"Мы в Европе умеем объединяться и защищать наши ценности бок о бок, несмотря ни на какие сезоны и настроения, политические течения и личные амбиции. Но сейчас видим разные сигналы, что политика иногда пытается быть выше единства, а эмоции – выше фундаментальных интересов народов", – заявил он.

Президент подчеркнул, что наша страна борется за свою свободу и свободу всей Европы. "И мы благодарны каждому помогающему народу. Очень ценим историческую поддержку Польши..." – написал Зеленский.

"Мы не дадим никаким политическим мгновениям испортить отношения между украинским и польским народами, а эмоциям точно стоит остыть. Свобода и благо наших народов, ценности нашей Европы и победа над общим российским врагом – превыше всего", – подытожил гарант.

Как писал OBOZREVATEL:

– Скандал начался с того, что глава офиса по международной политике президента Польши Марчин Пшидач высказался о якобы "неблагодарности" со стороны Украины за помощь Варшавы.

– 1 августа представитель нашего МИД Олег Николенко сообщил, что из-за заявлений Пшидача в министерство был приглашен посол Польши Бартоша Цихоцкого. В ответ польский МИД вызвал в резиденцию внешнеполитического ведомства украинского посла Василия Зварыча.

– Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отреагировал на ситуацию довольно резко. Он заявил, что вызов польского представителя в Министерство иностранных дел Украины было ошибкой украинской стороны, которая больше не должна повториться.

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