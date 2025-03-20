Зеленский обсудил с президентом Евросовета ускорение евроинтеграции Украины и перевооружение Европы

Президент Володмиры Зеленский обсудил с президентом Европейского Совета Антониу Коштой инициативу по перевооружению Европы по плану ReArm Europe и финансированию закупки снарядов. Кроме того, они скоординировали позиции в преддверии заседания организации.

Видео дня

Оно состоится в четверг, 20 марта, сообщил президент на своем канале в Telegram. Он примет участие в онлайн-формате в этом заседании.

Вместе с Коштой они скоординировали позиции и обсудили ключевые вопросы повестки дня.

"Говорили также об участии Украины в инициативе по перевооружению Европы по плану ReArm Europe, финансированию закупки боеприпасов, а также о шагах по ускорению нашей интеграции в ЕС. Рассчитываю на поддержку в разблокировании переговорных кластеров", – рассказал глава государства.

Зеленский также отметил, что проинформировал президента Евросовета о своем разговоре с президентом Америки Дональдом Трампом, в ходе которого подтвердил готовность Украины реализовать предложение США по прекращению огня.

"Украинский народ стремится к миру больше, чем кто-либо, и мы готовы работать ради этого. Спасибо за поддержку", – добавил он.

Напомним, что на саммите 6 марта Европейская комиссия представила план ReArm Europe на 150 млрд. евро для перевооружения Европы. Президент ЕК Урсула фон дер Ляен объясняла, что план предусматривает предоставление странам-членам фискальное пространство для инвестирования в оборону.

В рамках инициативы планируется мобилизовать 800 млрд евро и включить кредитование на 150 млрд для оборонных нужд. Средства будут использованы для производства средств ПВО и модернизации оборонной инфраструктуры среди стран-членов Евросоюза.

Однако предложенное финансирование оборонной промышленности в размере 150 млрд евро вызвало напряженность между Францией и Германией. Страны не могут выяснить, как реализовать программу перевооружения континента и следует ли включать в нее страны, не входящие в Европейский Союз.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 марта президент Владимир Зеленский и глава Белого дома Дональд Трамп провели телефонный разговор. По словам Трампа, большая ее часть базировалась на его разговоре с Путиным 18 марта, "чтобы согласовать запросы и потребности России и Украины".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!