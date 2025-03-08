Между Францией и Германией возникла напряженность из-за плана перевооружения ЕС на 150 млрд евро: в FТ раскрыли причины

Предлагаемое финансирование оборонной промышленности в размере 150 млрд евро вызвало напряженность между Францией и Германией. Страны не могут выяснить, как реализовать программу перевооружения континента и следует ли включать в нее страны, не входящие в Европейский Союз.

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На сегодняшний день детали программы все еще прорабатываются, и ведется активное лоббирование того, можно ли потратить деньги на вооружение, произведенное за пределами ЕС. Об этом сообщает Financial Times.

Во время саммита ЕС несколько лидеров, включая канцлера Германии Олафа Шольца, заявили, что инициатива должна быть открыта для единомышленников из числа партнеров, не входящих в ЕС. Речь идет о таких странах как Великобритания, Норвегия, Швейцария или Турция.

Однако президент Франции Эммануэль Макрон, который давно поддерживает расширение европейской автономии и стимулирование внутреннего промышленного производства, заявил, что "не следует тратить деньги на новые готовые комплекты, которые снова не являются европейскими".

Французский президент подчеркнул, что для исправления пробелов в критически важных возможностях Европы, включая противовоздушную оборону, дальние удары, разведку, рекогносцировку и целеуказание, следует искать лучших бизнесменов и предприятия, которые есть в Евросоюзе. Макрон также заявил, что каждому государству-члену ЕС будет предложено "пересмотреть заказы, чтобы определить, можно ли отдать приоритет европейским заказам".

В Брюсселе обеспокоены, что инициатива на €150 млрд будет сорвана тем же аргументом, который более чем на год задержал соглашение по Европейской программе оборонной промышленности, фонду на €1,5 млрд, выделяющему гранты на оборону. Усилия по ее реализации зашли в тупик этой зимой после того, как Париж потребовал ограничить долю, которую можно потратить на компоненты за пределами ЕС, и запретить продукты с защитой интеллектуальной собственности из третьих стран.

Напомним, последние "замеры" общественного мнения во Франции показали рост рейтингов действующего президента страны Эммануэля Макрона. В марте количество французов, одобряющих действия главы государства, выросло на 7%: поддерживает Макрона сейчас каждый третий гражданин страны.

Ранее в своем обращении Макрон отметил, что "Россия представляет угрозу для Франции и Европы" и предложил использовать французское ядерное оружие для защиты ЕС, а также сообщил о решении увеличить производство оружия в Европе.

Как сообщал OBOZ.UA, на встрече Специального Европейского совета 6 марта в Брюсселе главы государств и правительств ЕС обсудили, как укрепить стратегическую автономию Европы и усилить ее оборонную способность.

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