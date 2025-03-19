Зеленский и Трамп провели телефонный разговор: первые подробности

В среду, 19 марта, президент Владимир Зеленский и глава Белого дома Дональд Трамп провели телефонный разговор. По словам американского лидера, она была "очень хорошей".

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Деталями переговоров Трамп поделился в своей соцсети The Truth Social. "Только что завершил очень хороший телефонный разговор с президентом Украины Зеленским. Он длился около часа", – написал он.

По словам Трампа, большая часть беседы была основана на его разговоре с Владимиром Путиным 18 марта, "чтобы согласовать запросы и потребности России и Украины".

"Мы идем по верному пути, и я попрошу госсекретаря Марко Рубио и советника по национальной безопасности Майкла Уолтца дать точное описание обсуждаемых пунктов. Это заявление будет опубликовано в ближайшее время", – сообщил президент США.

Напомним, 18 марта президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Путиным. По ее результату РФ отвергла идею полного прекращения огня на 30 суток, согласившись не избивать по инфраструктуре и энергетике в течение этого времени.

Как сообщал OBOZ.UA, Трамп и Путин договорились продолжать "технические переговоры" относительно прекращения огня на море и в дальнейшем полного прекращения огня и устоявшегося мира. Кроме того, есть договоренность об обмене пленными по формуле 175 на 175.

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