Зеленский обсудил с фон дер Ляйен вступление Украины в ЕС и достижение длительного мира

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Центральной темой диалога стало углубление интеграции Украины в Европейский Союз, а также ситуация на фронте и перспективы достижения устойчивого мира.

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О деталях разговора глава государства сообщил на своем официальном Telegram-канале. Он отметил, что особое внимание было уделено дальнейшим практическим шагам для приближения Украины к членству в ЕС. В частности, речь шла о необходимости скорейшего открытия переговорных кластеров и преодоления имеющихся препятствий.

Президент Еврокомиссии также поздравила украинцев с Днем памяти и победы над нацизмом, подчеркнув, что ЕС и в дальнейшем поддерживает Украину в борьбе за свободу, демократию и независимость.

Отдельно фон дер Ляйен одобрительно оценила решение Верховной Рады о ратификации соглашения об экономическом партнерстве с Соединенными Штатами Америки, назвав это важным сигналом для мировых партнеров и инвесторов.

Кроме вопросов евроинтеграции, собеседники коснулись дипломатических инициатив, которые Украина реализует совместно с ЕС, США и другими союзниками для установления справедливого мира. Зеленский отметил необходимость реального прекращения боевых действий.

"Необходимо безусловное, настоящее и по меньшей мере 30-дневное прекращение огня для продвижения реальных усилий по установлению мира. Это наша общая позиция", – отметил президент.

В завершение разговора Зеленский поблагодарил Европейский Союз за постоянную поддержку Украины - как в политическом, так и в гуманитарном и оборонном направлениях.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала ускорить вступление Украины в ЕС. Ведь вхождение Украины в Европейский Союз станет сильнейшей гарантией безопасности. Об этом она заявила на пленарном заседании Европарламента во время обсуждения вопроса поддержки со стороны ЕС устойчивого мира для Украины в Страсбурге. Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что этот вопрос был ключевым во время последней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, в конце апреля Владимир Зеленский провел встречу в Риме с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Политики обсудили шаги для защиты жизни украинцев, возвращения безопасности и достижения справедливого мира. Отдельно поднимался вопрос евроинтеграции Украины.

Урсула фон дер Ляйен заявляла, что ЕС не имеет причин снижать риски в отношениях с США даже на фоне глобальной нестабильности, поэтому Европейский Союз продолжает рассматривать Вашингтон как ключевого партнера.

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