'Самая сильная гарантия безопасности': Фон дер Ляйен призвала ускорить вступление Украины в ЕС

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала ускорить вступление Украины в ЕС. Ведь вхождение Украины в Европейский Союз станет сильнейшей гарантией безопасности.

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Об этом она заявила на пленарном заседании Европарламента во время обсуждения вопроса поддержки со стороны ЕС устойчивого мира для Украины в Страсбурге. Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что этот вопрос был ключевым во время последней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мы должны ускорить путь Украины к членству в нашем Союзе. Это не только стремление Украины. Вступление в Европейский Союз может быть самой сильной гарантией безопасности. И это было центральным вопросом моей последней встречи с президентом Зеленским в Риме", – подчеркнула политик.

Председатель Европейской комиссии отметила, что ЕС активно сотрудничает с Украиной для открытия первого переговорного кластера по вступлению, а также для запуска всех кластеров в течение 2025 года.

"Вступление Украины в наш Союз является самой большой гарантией справедливого и длительного мира. Потому что мы знаем, что в нашей истории мир и европейская интеграция всегда шли бок о бок", – заявила фон дер Ляйен.

Она в очередной раз призвала присоединить Украину к ЕС для того, чтобы пойти по пути мира.

Напомним, в конце апреля Владимир Зеленский провел встречу в Риме с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Политики обсудили шаги для защиты жизни украинцев, возвращения безопасности и достижения справедливого мира. Отдельно поднимался вопрос евроинтеграции Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, Урсула фон дер Ляйен заявляла, что ЕС не имеет причин снижать риски в отношениях с США даже на фоне глобальной нестабильности, поэтому Европейский Союз продолжает рассматривать Вашингтон как ключевого партнера.

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