Зеленский: на следующей неделе будут весомые вещи для Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что на следующей неделе состоятся важные международные переговоры относительно Украины. По словам главы государства, будут приняты "весомые вещи" для нашей страны.

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Об этом он сказал в обращении к украинцам и миру в конце 554-го дня российского вторжения в Украину. Видео опубликовала пресс-служба президента вечером четверга, 31 августа (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Провел совещание по поводу следующей недели – наших международных мероприятий. Будут весомые вещи. Весомые переговоры для Украины", – отметил он.

Также Зеленский сообщил важную новость для передовой: договорено о поставке в Украину крупной партии бронированных "медеваков". "То, о чем мне говорили воины, когда мы посещали боевые бригады. Министерство обороны сегодня отчиталось", – подчеркнул он.

Кроме того, президент накануне 1 сентября анонсировал новацию для украинских школьников, родителей и учителей. Ее детали будут объявлены уже на следующий день.

"Вице-премьер-министр Федоров и министр Лисовый вместе со своими командами готовят очень положительное новшество для наших школьников, для родителей, для учителей. То, что действительно будет помогать. Завтра представим первые детали", – сказал политик.

Зеленский рассказал, что провел встречу с представителями британской компании BAE Systems, специализирующейся в оборонной и аэрокосмической отраслях, а также в информационной безопасности. Она производит мощную артиллерию L119 и M777, а также бронетехнику CV90. По его словам, это предприятие начинает свою работу в Украине.

"Наша цель – чтобы все самое полезное оружие для обороны можно было производить в Украине. И это будет. Уже по определенным позициям производство есть, а будет по всем необходимым", – сообщил президент.

В этот день глава государства поздравил Киевскую политехнику со 125-летием. Он поблагодарил студентов и преподавателей, которые "делают образовательный процесс таким практичным, который нужен именно сейчас, когда светлый ум наших людей помогает, в частности, украинской оборонке".

"Было чрезвычайно приятно и полезно пообщаться со студентами, с преподавателями. Что бы ни происходило, образование всегда будет оставаться тем элементом, который дает силу людям и государству, который позволяет развиваться и становиться крепче не смотря ни на что", – добавил он.

Отдельно президент поблагодарил воинов Сил обороны Украины, которые каждый день приближают нашу победу.

"Благодарю каждого и каждую, кто воюет и работает ради Украины! Особо отмечу: 47-я отдельная механизированная бригада – спасибо, ребята, за ваше продвижение вперед; воины нашей 44-й артиллерийской бригады – спасибо за точность!" – подытожил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский сказал, что "бавовна" на территории страны-агрессора России свидетельствует о том, что война возвращается обратно – к государству, которое ее начало. Это дает украинцам ощущение справедливости.

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