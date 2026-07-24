"Был рад услышать": Зеленский рассказал, в какой момент изменились его отношения с Трампом. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переломным моментом в его отношениях с президентом США Дональдом Трампом стала личная встреча в Ватикане после спора в Белом доме в феврале 2025 года. По словам главы государства, во время беседы президенты выслушали друг друга и договорились не возвращаться к прошлым недоразумениям.

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Об этом президент Украины рассказал в интервью американской MAGA-блогерше Лоре Лумер, которая приехала в Украину. Отрывок из этой беседы опубликовал Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

Во время интервью Лумер упомянула спор между президентами, который произошел во время визита Зеленского в Белый дом 28 февраля 2025 года, и отметила, что впоследствии их отношения улучшились.

В ответ Зеленский рассказал, что одним из ключевых моментов стала их личная встреча в Ватикане. По его словам, беседа длилась около 15–20 минут и проходила без присутствия других лидеров.

Президент Украины отметил, что был рад услышать Дональда Трампа, а тот, в свою очередь, выслушал его позицию. Зеленский добавил, что между ними возникло взаимное понимание относительно того, чтобы не возвращаться к предыдущим спорам.

"Я был очень рад услышать его, он меня выслушал, и я его тоже выслушал. Между нами было что-то вроде „не будем к этому возвращаться", но это было очень хорошо. От отношений и диалога зависит много жизней", — сказал Зеленский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке к возможному визиту в Соединенные Штаты. Основной темой переговоров станет поиск путей завершения войны.

Также OBOZ.UA сообщал, что американская журналистка и MAGA-инфлюенсерша Лора Лумер оказалась в центре внимания украинцев из-за неожиданного визита на территорию нашей страны. Ранее блогерша, называющая себя "контролером лояльности" к президенту США Дональду Трампу, неоднократно выступала с критикой в адрес Украины, но теперь кардинально изменила позицию. Однако, в то время как украинская аудитория недавно активно заговорила о Лумер, у многих американцев она долгое время ассоциируется с рядом громких скандалов.

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