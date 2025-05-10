'Исторические моменты': появилось фото со встречи Зеленского с лидерами ЕС в Киеве

В сети появилось новое фото встречи в Киеве премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона, премьера Польши Дональда Туска и канцлера Германии Фридриха Мерца с главой Украинского государства Владимиром Зеленским. Иностранные политики прибыли в нашу столицу в субботу, 10 мая.

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Руководитель Офиса президента Андрей Ермак опубликовал снимок в своем Telegram-канале. Он подписал фотографию как "Исторические моменты".

Известно, что лидеры "коалиции желающих" проведут в Киеве ряд встреч и переговоров (в том числе онлайн с представителями других стран-партнеров). В начале программы у Стармера, Макрона, Туска и Мерца было посещение Майдана независимости, где они вместе с Владимиром и Еленой Зеленскими поставили лампадки к народному мемориалу памяти жертвам полномасштабной войны.

Возможно, кадр, обнародованный Ермаком, был сделан, когда стороны обсуждали совместное соглашение по результатам встречи.

Глава МИД Украины Андрей Сибига анонсировал, что в результате работы с европейскими партнерами ожидаются "важные решения".

Как писал OBOZ.UA, Эммануэль Макрон после приезда обратился к украинцам, акцентировав внимание на трех аспектах: мире, суверенитете, будущем.

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