Зеленский и Дуда в Давосе скоординировали позиции накануне саммита НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский в швейцарском Давосе провел встречу с польским коллегой Анджеем Дудой. Политики скоординировали позиции накануне саммита НАТО.

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Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram-канале. Лидеры посетили выставку, посвященную военным преступлениям России, проходившей в Украинском доме.

"В Давосе провел встречу с президентом Польши Анджеем Дудой. Обсудили наши двусторонние отношения, в частности, взаимодействие на треке европейской интеграции Украины", – написал украинский президент.

По его словам, в ходе встречи также были скоординированы позиции в преддверии Вашингтонского саммита НАТО.

"Проинформировал о ситуации на поле боя. Обсудили дальнейшую оборонную поддержку нашей страны", – добавил Владимир Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что ожидает от саммита Североатлантического альянса принятие оборонных и политических решений. Эта встреча представителей стран-членов НАТО состоится в столице США Вашингтоне в июле этого года.

Президент Литвы Гитанас Науседа убежден, что страны Запада должны ускорить оказание военной помощи Украине.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс продолжит оказывать Украине "большую военную, экономическую и гуманитарную помощь" на фоне почти двухлетнего вторжения России. Так, члены НАТО планируют предоставить в 2024 году дополнительные возможности на миллиарды евро.

Кроме того, сообщалось, что государства-члены НАТО продолжают инициативы поддержки украинских операций в воздушной сфере, чтобы противостоять ударам РФ. Партнеры обсуждают предоставление Киеву самолетов F-16 вместе с инструкторами для обучения пилотов.

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