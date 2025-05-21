Заявления Трампа после разговора с Путиным говорят, что мы не просто 'стоим перед пропастью' – мы уже в ней. Интервью с Шамшуром

Состоялся очередной телефонный звонок между президентом США Дональдом Трампом и диктатором РФ Владимиром Путиным. На этот раз, они говорили о внуках, Мелании, российских миллиардах для Трампа. Как отметили помощники лидеров, разговор прошел "в дружеской и непринужденной атмосфере", Трамп даже назвал его "прекрасным", что оба "не хотели класть трубки". Что ж, эти двое нашли друг друга, ликуют, радуются и строят совместные планы, чего не скажешь об Украине, для которой результаты этого разговора чрезвычайно болезненны.

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Владимир Путин должен быть доволен – а почему бы и нет? Он получает то, чего хочет и часто за него все делает Трамп. Во время звонка диктатор вновь завел речь о "необходимости определить наиболее эффективные пути движения к миру", и российская сторона якобы готова работать над определенным меморандумом, в который могут войти вопросы прекращения огня на определенное время и принципы урегулирования, правда есть... НО – "в случае достижения соответствующих договоренностей" и устранения "первопричин кризиса". Эти "соответствующие договоренности" и "первопричины" и Путин, и его делегация в Стамбуле четко высказали.

Если же отбросить официальную окраску вроде как, "нет НАТО", "максимального уменьшения ВСУ", "освободите наши четыре области", то "первопричины украинского кризиса" для Путина – само существование Украины, как отдельного государства и украинцев, как отдельной нации. К этому он стремился, стремится и будет стремиться всегда. И сегодня Трамп фактически предоставляет ему зеленый свет на "решение" этого вопроса как он это видит. Прямо сейчас Путин от Трампа получил то, чего желает на сегодня – имитацию переговорного процесса с параллельным ведением войны без последствий для России, раздор в стане Запада и давление на Украину со стороны США.

С Трампом всё понятно окончательно – накануне разговора с диктатором, спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что тот "обладает силой личности, которой нет равных", добавив, что "Трамп должен поговорить по телефону с Путиным, и это поможет устранить некоторые заторы и привести нас к тому, к чему мы должны прийти". В итоге Трамп, похоже, даже не пытался оказать давление на Путина. Как результат – тот продолжает выдвигать крайне максималистские требования, вести войну и требовать "мира" на своих условиях. После звонка он заявил, что согласен со схемой переговоров по Украине, предложенной Путиным (когда переговоры о мире и перемирии ведутся одновременно) и что Россия и Украина "немедленно начнут переговоры о прекращении огня и, что еще важнее, о прекращении войны".

Трамп грезит крупномасштабной торговлей РФ со Штатами, "когда эта катастрофическая кровавая баня закончится" и "ее богатствами и неограниченным потенциалом", о чем Путин льет каждый раз ему в уши. Поэтому неудивительно, что американский президент заявляет, что "Россия хочет работать над миром и она не тянет время в переговорах", а "Россия и Украина должны договариваться непосредственно вдвоем, ведь они видят все это лучше".

Европа шокирована и растеряна – чуть больше недели назад Трамп вместе с другими западными лидерами угрожал ввести новые санкции против России, если она немедленно не прекратит огонь и атаки на гражданские объекты в Украине. Макрон, Мерц, Стармер – все они в один голос говорили, "Трамп вот-вот поймет, кто такой Путин и начнет действовать как надо". Но уже в разговоре с европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским после беседы с диктатором РФ, американский лидер ничего не сказал о решении вопроса прекращения огня, а дал понять, что не намерен оказывать дополнительное давление на Москву и вводить санкции, "пока продолжаются двусторонние переговоры между Россией и Украиной", добавив, что "конфликт в Украине должен был оставаться проблемой Европы, США не следовало вмешиваться и если существенного прогресса по Украине не будет, то США уступят свою роль в урегулировании Европе" – все это, как пишут европейские СМИ, просто шокировало присутствующих во время разговора.

Что касается Украины, то здесь все просто – воевать и надеяться на собственный народ. Так, президент Украины Владимир Зеленский провел два телефонных разговора с Трампом: до и после его разговора с Путиным, отметив, что просил Трампа "не принимать решения об Украине без ее участия и настаивал на усилении санкций против России в случае отказа от мирного урегулирования". Но кажется, что собеседник на другой стороне снимал трубку не для того, чтобы услышать украинского лидера и его просьбы. Заявления после разговора с Путиным красноречиво об этом свидетельствуют.

Своими мыслями по этим и другим вопросам в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделился чрезвычайный и полномочный посол Украины в США и Франции Олег Шамшур.

– Имеем очередной телефонный разговор между Трампом и Путиным. По его результатам российский диктатор вновь заявил, что "необходимо определить наиболее эффективные пути движения к миру", и что он готов работать над меморандумом России и Украины, в который могут войти вопросы прекращения огня и принципы урегулирования. При этом снова имеем от него – НО. Мол, такие шаги возможны в случае достижения "соответствующих договоренностей" и устранения "первопричин кризиса". Ваше видение в целом результата звонка для Москвы?

– Если говорить откровенно, этот звонок ничего положительного для Украины не принес. Объективная оценка этого разговора – Путин выиграл, Трамп ему подыграл. Это очень тревожная и очень опасная ситуация для Украины, но она такая, какая она есть. Нет никаких признаков продвижения к прекращению огня. Единственный человек, который, вероятно, остался доволен – Путин. Он продолжает выигрывать дипломатическую игру так, как сам этого хочет. И, как по мне, достиг как минимум двух целей: во-первых, он не меняет своих принципов и стоит на абсолютно неприемлемых для Украины капитуляционных условиях. Во-вторых, начав переговоры, которые очевидно не завершатся ничем хорошим для Украины, он создает иллюзию стремления к миру. И Трамп в этом уверен. Искренне ли? Трудно сказать. Но хуже, если он действительно верит в искренность Путина. Это типичная советская стратегия – инициировать безрезультатные переговоры для политической выгоды и пропаганды, продолжая военные действия. Это позволяет Путину избегать новых санкций. Трамп, как видим, поддался этой игре, и даже с удовольствием.

К сожалению, Путин довольно ловко, с помощью Трампа, смог разрушить единый согласованный подход Запада. Вы помните, после встречи лидеров европейских стран в Киеве, они заявили, что все координируется с Соединенными Штатами: если в ближайшие дни не будет прекращения огня – введут сверхжесткие санкции. Путин заявил, что это его не касается, это нереалистично, и сразу назначил встречу в Стамбуле. И Трамп сразу написал, что за эту возможность нужно хвататься. Таким образом зарождение единого скоординированного подхода Запада – завершилось. Путин доволен, ведь, как всегда, эффективно усилил разногласия внутри западного лагеря.

Относительно упомянутого меморандума – лично я считаю его абсолютно бесперспективным. Я бы не советовал воспринимать его всерьез. Путин хочет прекращения огня только для того, чтобы перегруппировать свои войска, восстановить ресурсы. Но при этом он все время настаивает на "первопричинах". Ему нужно, чтобы в процессе переговоров обсуждались общие принципы урегулирования, но только в его трактовке. А это – территориальные уступки со стороны Украины. И даже больше, чем он сейчас захватил. Кстати, я постоянно напоминаю всем: не забывайте, что если внимательно посмотреть на те так называемые 22 пункта Келлога и на предложения Путина – то там много совпадений. И один, и второй документ по сути являются планами территориального раздела Украины.

В общем, что мы узнали из этого разговора? Отношение Трампа к Путину – чрезвычайно положительное. Они даже обсуждали Меланию, внуков, и не хотели заканчивать разговор. Также стоит заметить, что темы санкций во время разговора не затрагивались. Трамп вместо этого предложил России какие-то вымышленные торговые и экономические проекты.

– Трамп не впервые играет в пользу Путина, к сожалению. Есть его заявление о необходимости начала двусторонних переговоров между Украиной и РФ. То есть, фактически, он снова действует в пользу Путина, который стремится исключить Европу, Запад из этого процесса. Что касается санкций, то в разговоре с европейскими лидерами после беседы с диктатором РФ Трамп дал понять, что не намерен оказывать дополнительное давление на Москву относительно новых санкций, пока продолжаются двусторонние переговоры между Россией и Украиной. По его мнению, все хорошо, Россия хочет работать над миром и Путин не тянет время в переговорах.

– Вчерашний разговор еще раз подтвердил: Путин хорошо знает, как разговаривать с Трампом, как манипулировать им и извлекать из этого выгоду. Если посмотреть на итог всего разговора, то все заявления Трампа о том, что "прямые переговоры – лучший вариант", дают основания сделать два основных вывода.

Первый – Соединенные Штаты демонстрируют готовность отойти от активного участия в процессе мирного урегулирования. И, как вы справедливо отметили, речь идет о "мире" в кавычках, потому что условия, на которых этот мир предлагается, неприемлемы.

Второй – Трамп фактически предоставляет Путину полную свободу действий. Он верит в то, что Путин действительно хочет мира, тем самым усиливая нарратив Кремля и его пропагандистские месседжи. Кроме того, Трамп прямо заявил, что не готов применять санкции – вопреки заявлениям европейских лидеров, которые приезжали в Киев. Он вновь упомянул, что санкции "возможны в будущем", но уже даже американские комментаторы обращают внимание, что это похоже на попытку снять с себя давление. Мол, "я не поддерживаю Путина, просто жду, будет ли результат". Но эти заявления ничем не подкреплены. И это еще раз доказывает, что Путин фактически получил от Трампа "зеленый свет" на реализацию своего дипломатического плана, который является составной частью его военной стратегии в отношении Украины на этом этапе.

– Согласно с его заявлением по итогам разговора, Трамп также дал понять, что США скоро откажутся от роли посредника в усилиях прекращения войны, оставляя Москву и Киев решать вопрос самостоятельно. "Конфликт в Украине должен был оставаться проблемой Европы, США не следовало вмешиваться, и если существенного прогресса по Украине не будет, США уступят свою роль в урегулировании Европе", – заявил Трамп. Он уже даже предложил, кто мог бы заменить США как посредника – папа Лев XIV.

– Действительно, он запускает такие пробные сигналы относительно возможного выхода из ситуации. Относительно Европы – ничего нового. Он по-прежнему утверждает, что это европейская война. Политически следует понимать: Трамп исходит из того, что защита Украины не является жизненно важной для стратегических интересов Соединенных Штатов. И в целом он считает, что это проблема Европы. Европейцы, по его мнению, должны нести основное бремя помощи Украине. Это позиция, которую он уже озвучивал.

Появилась идея Ватикана – вариант, предложенный новым Папой Римским. Вполне возможно, что Трамп использует это как аргумент: мол, я даже не предлагаю Турцию или страны Ближнего Востока. Ватикан – это, так сказать, ближе к Богу, нейтральная территория. И я не исключаю, что это действительно искренняя инициатива Папы. Он выглядит как серьезный деятель – не только пастырь, но и политик. И действительно, Ватикан может быть подходящей площадкой. По моему мнению, это лучше, чем переговоры в Саудовской Аравии или в Стамбуле. Но в целом это ничего не меняет.

– Относительно Украины. Дональд Трамп считает, что она готова прекратить огонь. Но пока он не может оценить, являются ли усилия Киева достаточными для достижения такой цели и ему необходимо время, чтобы сделать выводы. "Я мог бы лучше ответить на этот вопрос через две или четыре недели. Надеюсь, что ответ будет таким, что Зеленский хочет решить эту проблему", – сказал Трамп. По вашему мнению, означает ли это, что нужно ожидать прессинга со стороны Штатов с требованием согласиться на "мирные" предложения Путина?

– Каждый раз, когда мы пытаемся понять, что имеет в виду Трамп, приходится совмещать аналитику с психотерапией. Переговоры длились два часа не зря. Путин вновь наговорил ему множество вещей. И даже если Трамп заходил в кабинет с намерением сказать что-то жесткое, Путин знает, как его размягчить – воспоминаниями о семье, внуках, Мелании. Я предполагаю, что Путин многое сказал и об Украине, и о ее руководстве, в частности, о Зеленском. Украина же четко заявила, что готова к переговорам по прекращению огня, поддержала идею 30-дневного перемирия, предложенного Трампом. То есть, реальных оснований что-то проверять у Трампа нет. Но ему почему-то опять нужно сравнить: как ведет себя Зеленский – и что сказал Путин. И это очень опасно. Потому что основным источником информации об Украине для Трампа, несмотря на наличие большого количества официальных отчетов, очевидно, является именно Путин. Не забывайте, что директор национальной разведки США у Трампа – Тулси Габбард. А это, по моему мнению, означает, что он получает большой объем негативной информации об Украине – ее намерениях, действиях, причинах войны. И все, что мы слышим со стороны Трампа, во многом перекликается с кремлевскими нарративами.

– Относительно того, что Трамп говорил и с европейцами, и с Владимиром Зеленским – причем с президентом Украины дважды: до и после разговора с Путиным. Как вы считаете, он действительно хотел что-то узнать? Или это нужно было, чтобы заявить, что я послушал обе стороны?

– Мне, по меньшей мере, не совсем понятно, о чем именно он говорил с европейцами, и какой из этого остался "сухой остаток". Если он действительно хотел согласовать позиции перед разговором с Путиным, то, очевидно, говорил бы с Зеленским не несколько минут, как отмечалось, а хотя бы час. Это выглядит скорее как формальность для галочки: мол, поговорил и с Зеленским, и с Путиным. Так выглядит приличнее. А насчет европейцев – если верить сообщениям, то они были шокированы, что Трамп передал им некоторые вещи, которые услышал от Путина. Но, скажу откровенно, меня больше удивила не позиция Трампа, а реакция самих европейцев. Например, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поблагодарила Трампа за "миротворческие усилия". Возможно, это дипломатический шаг, но выглядит довольно наивно. Очевидно, что европейские лидеры должны понимать: от Трампа реальной политической поддержки они не получат. И мы – тоже. Это видно даже по поведению делегации США в ООН. Поэтому пора уже не просто обсуждать инициативы, а начинать действовать – быстро и эффективно. На мой взгляд, втягиваться в обсуждение каких-то фантомных меморандумов с Путиным – это путь в никуда. Ситуация критическая – и на фронте, и дипломатически. Нужно интенсивно работать с европейскими партнерами. Не просто фотографироваться за столами переговоров, а добиваться реальных результатов. В частности, надо сконцентрировать усилия на закупке вооружения у США. Потому что понятно, что Трамп будет настроен только на продажу – и без оплаты мы вряд ли получим что-то существенное.

– Кажется, Европа и Украина каждую неделю надеются: вот-вот Трамп разозлится и начнет давить на Путина. Но ситуация только повторяется – "Путин не виноват, он за мир, а вот по Украине и Европе, есть вопросы" – это то, что Трамп фактически говорит. И все же Европа и Украина продолжают ждать и надеяться.

– Мне это также непонятно. Если продолжить вашу аналогию, то дело не просто в "розовых очках". У меня такое впечатление, что европейцам давно пора сходить к окулисту – и подобрать правильные линзы. Потому что сейчас они смотрят на события будто через очки для дальнего зрения: им кажется, что угроза еще далеко. А надо надеть очки для чтения, чтобы увидеть, что опасность уже под носом.

– Возможно, это просто проявление слабости? Европейцы понимают, что самостоятельно не справятся.

– Абсолютно. Они это прекрасно осознают. Они знают, что не смогут компенсировать потенциальный разрыв, который возникнет, если США прекратят поставки вооружений. Но должны сделать все возможное. И вместо того, чтобы говорить о фантомных "коалициях решительных", надо действовать практически: конфисковать замороженные российские активы, собрать средства и закупить оружие. Это реально.

Я приведу пример: французские журналисты задали вопрос Макрону – как так случилось, что Россия получила от Северной Кореи больше боеприпасов, чем Украина – от всех стран ЕС? Хотя ВВП Северной Кореи меньше, чем экономика одного департамента Франции. Ситуация парадоксальная. Да, действия Европы запоздалые, но времени уже нет. Чрезвычайные времена требуют чрезвычайных решений. Мы не просто "стоим перед пропастью" – мы уже в ней. И я хочу подчеркнуть: глобальное противостояние, о котором говорил Трамп, уже началось. Возможно, не в форме Третьей мировой войны, но оно уже продолжается. И то, сможет ли Путин реализовать хотя бы часть своего плана в отношении Украины, определит дальнейшее развитие событий не только здесь, но и во всем мире.