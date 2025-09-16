'Заставьте Путина бояться': Зеленский призвал Трампа к решительным действиям и назвал единственный способ прекратить войну в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Соединенные Штаты и лично президента Дональда Трампа к более решительным шагам в отношении России. Он подчеркнул, что только мощное давление может остановить агрессию Кремля.

Видео дня

Об этом он заявил в интервью Sky News. По словам Зеленского, Вашингтон должен принять новый масштабный пакет санкций против Москвы, способный серьезно ударить по российской экономике.

Он подчеркнул, что Европейский Союз уже ввел 18 пакетов ограничительных мер, однако без аналогичных действий США эффективность давления на Кремль остается недостаточной.

Также глава государства призвал Дональда Трампа принять "решительные личные меры", чтобы заставить российского диктатора Владимира Путина отказаться от войны.

"Я считаю, что США достаточно сильны, чтобы принимать самостоятельные решения. Дональд Трамп может предоставить нам системы ПВО в необходимом количестве, и у США их достаточно", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что американский президент имеет все возможности, чтобы "заставить Путина бояться".

Отдельно Зеленский прокомментировал недавнюю встречу Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. По его словам, "Трамп много дал Путину" и одновременно не получил достаточных уступок в ответ.

"Я считаю, что если бы это была трехсторонняя встреча (с участием Украины), мы бы добились какого-то результата", – подчеркнул он.

Что предшествовало

Дональд Трамп 13 сентября уже говорил о том, что готов ввести "серьезные санкции", однако только после того, когда "все страны НАТО договорятся и начнут делать то же самое", а также прекратят покупать российскую нефть.

"В любом случае я готов, когда вы будете готовы. Только скажите, когда", – написал он в обращении в соцсети.

Вечером того же дня президент Владимир Зеленский призвал Европу, Соединенные Штаты Америки, страны G7 и G20 перестать искать оправдания в отношении санкций против РФ. Киев рассчитывает на сильные шаги партнеров и санкционное давление – один из шагов к миру.

Как сообщал OBOZ.UA, спикер Палаты представителей Майк Джонсон 14 сентября заявил, что "адекватные санкции" Соединенных Штатов против Российской Федерации "давно назрели", и Конгресс потенциально может проголосовать за них. Однако любой закон должен быть подписан американским президентом, поэтому зеленый свет на такое решение должен дать Дональд Трамп.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!