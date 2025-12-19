Масштабьные отключения электроэнергии: "Укрэнерго" объявило о графиках на 20 декабря
В Украине 20 декабря будут применяться масштабные отключения света. Ограничения затронут большинство областей.
Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там отметили: узнавать же графики для своего региона украинцам советуют на официальных страницах облэнерго.
"20 декабря в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений... Когда электроэнергия появляется по графику, пожалуйста, потребляйте ее бережно", – призвали в "Укрэнерго".
При этом подчеркивается: также будут действовать графики ограничения мощности для промышленности. Причина же введения графиков как таковых – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты страны.
Где смотреть графики отключений на завтра
В то же время, отметили энергетики, ситуация в энергосистеме может измениться. А потому украинцам стоит следить за актуальными обновлениями в своем регионе:
Длительные морозы могут привести к жестким графикам
В то же время, глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко ранее сообщил, что возможные длительные морозы на уровне -10°C могут привести к усилению отключений света. Ведь потребление резко возрастает и его нечем перекрыть.
Дело в том, объяснил он, что резкое похолодание автоматически означает скачок потребления электроэнергии. А в таком случае энергосистема переходит в так называемый критический режим работы.
Впрочем, уверяется, пока о резком ухудшении ситуации речь не идет. В частности, если не произойдет новых массированных обстрелов энергетической инфраструктуры, энергетики планируют одновременно вводить не более 4-х очередей отключений.
Как украинцам меньше зависеть от отключений света
В то же время, рассказал OBOZ.UA директор Центра исследования энергетики Александр Харченко, украинские домохозяйства могут стать более энергонезависимыми. Для этого им стоит установить солнечные панели и аккумуляторный комплекс.
"Если вы поставите в среднем на дом 20 кВт часов аккумуляторов и 10-12 кВт солнечных панелей, то на практике это будет означать, что даже при плохой погоде во время отключений вы будете иметь достаточно электричества. Разве что будете немного экономить", – рассказал Харченко.
Эксперт объяснил: заряжать солнечные панели будут "непосредственно аккумуляторы". А потому такая установка обеспечит "частную энергетическую безопасность".
Как сообщал OBOZ.UA, из-за регулярных отключений света в Украине снова стал актуальным вопрос покупки зарядных станций. Однако для многих проблемой становится выбор такого устройства – ведь не всегда понятно, прибор какой мощности покупать, а именно от этого зависит его цена. Выйти из этой ситуации можно с помощью распространяемого в сети калькулятора для зарядных станций.
