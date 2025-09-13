"Все видят, что это война Путина": Зеленский призвал партнеров перестать искать оправдания относительно санкций против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Европу, Соединенные Штаты Америки, страны G7 и G20 перестать искать оправдания относительно санкций против России. Украина рассчитывает на сильные шаги партнеров, подчеркнув, что санкционное давление – один из шагов к миру.

Об этом глава государства сказал в вечернем видеообращении 13 сентября. По его словам, власть видит позицию Соединенных Штатов Америки, и эту позицию стоит услышать всем, кто до сих пор выбирает поставки из России, а не от других партнеров.

"Каждый, кто хочет завершения этой войны, должен сделать то, что надо для остановки российской машины войны. Рассчитываем и на сильные шаги Соединенных Штатов, вместе со всеми, – сильную санкционно-тарифную политику. То, что будет аргументом для многих в мире", – заявил он.

Война России – это война Путина

По словам президента, все видят, что война России против Украины – это война Путина, а российские дроны против Польши – это тоже война Путина. При этом атака БПЛА на поляков является предупреждением не только для поляков, но и для всех в Европе.

"Российские дроны могут преодолеть значительно большее расстояние. Это уже очень длинная война России – ее амбиций, ее возможностей, ее бюджета, а следовательно, российской нефти, российского газа, российского урана, российских ресурсов, которые делают Путину кассу", – подчеркнул президент.

Зеленский обратился к партнерам относительно санкций против РФ

"Прошу всех партнеров перестать искать оправдания, почему не вводить те или иные санкции, – всех: и Европу, и Соединенные Штаты, и страны "Семерки", и страны "Двадцатки". Мир – это путь. Путь, который надо пройти от войны к миру. Всем надо пройти этот путь, и санкции – это его часть. Если Путин не хочет мира, к миру надо принудить. Война Путина завершится, когда он – именно он – не сможет ее продолжать", – подчеркнул глава государства.

Поэтому, по словам президента, нужны также и сильные санкции против терминалов, которые отгружают и принимают нефть из России, и это может быть одним из самых больших шагов к миру, которые только можно представить. Действительно историческим решением.

О договоренностях с партнерами

В субботу, 13 сентября, Зеленский провел совещание с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым по итогам Ставки верховного главнокомандующего – то, что касается дронов, – и по итогам договоренностей этих недель с партнерами.

"Активное время: много решений. Надо, чтобы все полностью сработало. Только за эту неделю три санкционных шага: Британия, Япония и Новая Зеландия. Европейский Союз продлил персональные санкции. Важно, чтобы давление против России сохранялось и усиливалось во всех юрисдикциях, и одна из ключевых мишеней для наших действий – это российская торговля нефтью, другими энергоресурсами. Санкции – и наши предложения санкций идут в основу решений партнеров – направлены против всей инфраструктуры теневого флота: против капитанов танкеров, против страховщиков, против операторов рынка, которые торгуют с Россией", – сказал президент.

По словам президента, также нужно, чтобы потребление российской нефти сокращалось, и это точно будет сокращать российские возможности воевать. При этом много делается, и наиболее эффективные украинские дальнобойные шаги, меткость украинских воинов. "Санкции, которые действуют быстрее, – удары наших воинов", – подчеркнул глава государства.

Зеленский также поблагодарил всех партнеров, которые сознательно ограничивают закупки российских энергоресурсов. "За годы этой войны – и это война только России, война Путина, – за это время Европа прошла путь от почти полной зависимости от российских энергоресурсов, прежде всего газа, к более автономной жизни – с различными поставщиками", – подчеркнул глава государства.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Зеленский предупредил, что цель диктатора Владимира Путина – это оккупация всей Украины. По его словам, закончить войну, которую Россия развязала в Украине, возможно благодаря совместному сильному давлению на агрессора вместе с Европой и США, а также совместному построению многокомпонентной системы защиты неба.

