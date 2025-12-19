'Россиян видеть не хотят, потому что помнят как читеров': олимпийский призер объяснила, почему для РФ закрыты двери в легкую атлетику и какова репутация украинцев

Известная украинская бегунья, призер Олимпийских игр Анна Рыжикова рассказала, почему в легкой атлетике россияне не имеют никакого голоса и даже не поднимается вопрос о возвращении их на международную арену. Конечно, ключевую роль здесь сыграл президент мировой федерации (World Athletics) британец Себастьян Коу, но и запятнанная репутация читеров, которых ловили на допинге, дала о себе знать.

Во время Форума атлетов Анна, которую недавно переизбрали в Комиссию атлетов World Athletics, подчеркнула, насколько важно в начале полномасштабного вторжения РФ было рассказывать свои истории, транслировать миру все то, что происходило в Украине.

"Да, у нас есть сильный лидер – наш президент Себастьян Коу. Но чиновники – не вечны, у него истекает срок его президентства, и мы не знаем, кто придет дальше. Может измениться эта позиция. Но была проделана очень сильная работа – и спортсменами, и руководством нашей страны, и нашей федерацией, чтобы их не допустили. И благодаря нашей слаженной работе в международном сообществе сформировано мнение", – отметила олимпийский призер.

По словам Рыжиковой, когда было нужно, каждый спортсмен включился и транслировал через себя все, что происходит в Украине.

"Это построено на личных связях. Ведь то, что наши фанаты, наши коллеги из других стран видят по телевизору, смотрят они те новости или не смотрят – это просто информационный шум. А когда они общаются лично со мной, с другими атлетами и пропускают это все через себя, то на самом деле понимают, что происходит, как оно нас затрагивает, и помогают во всем", – уверена Анна.

"Где бы мы ни были – на сборах или на соревнованиях, нам помогают с интервью, устраивают пресс-конференции. Мы через себя пропускаем всю информацию, и она больше влияет, цепляет наших фанатов. А фанатов в легкой атлетике очень много – мы выходим на огромные стадионы. И когда перед стартом объявляется моя фамилия и комментатор говорит "Слава Украине!", чтобы поддержать, и стадион, бывает, встает и хлопает – это очень-очень важно", – подчеркивает Рыжикова.

Также функционер отмечает, что сейчас очень важно владеть английским: "Поэтому мы можем транслировать свои эмоции, все, что у нас происходит, через эти интервью. Так мы и делали".

"Другая очень важная часть – это внимание, над которым мы работали очень много лет. Нас, как украинцев, очень уважают в западном мире, потому что мы играем по правилам, мы открыты, хорошо себя ведем, мы всегда общаемся. И это дало нам то большое преимущество в начале полномасштабного вторжения, чтобы принять это такое однозначное и бесповоротное решение по странам-агрессорам", – считает Анна.

"Но сейчас мы тоже должны быть больше включенными, больше уделять этому внимание, чтобы поддерживать этот интерес к нам, к нашим личностям. Я не скажу, что кто-то сейчас вспоминает о россиянах или беларусах. Они и до полномасштабного вторжения уже были с не очень хорошей репутацией в легкой атлетике, потому что они были забанены за употребление допинга", – напомнила легкоатлетка.

И, по словам Рыжиковой, эта "запятнанная репутация РФ" тоже очень хорошо сработала на руку Украине: "И никто их не хочет видеть, потому что их помнят как читеров, которые по своему поведению на соревнованиях противоположны нам – они дерзкие, нарушают правила. И этот имидж закрепился, а имен уже никто не помнит".

"Какая-то там Ямайка, Америка – им вообще не интересно, они в спорте сосредоточены на своих результатах, им не интересна та страна, тем более как она вела себя раньше. Поэтому очень хорошо, что в нашей легкоатлетической среде россиян никто не вспоминает. Их просто забыли, потому что они не появлялись раньше и не появляются сейчас, и эта тема не поднимается", – резюмировала Анна.

