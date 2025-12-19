"Это – важная победа": Зеленский прокомментировал решение лидеров ЕС выделить Украине беспроцентный кредит в €90 млрд

Решение лидеров Европейского Союза предоставить Украине беспроцентный кредит в размере 90 млрд евро является чрезвычайно важным достижением. Эти средства обеспечат стабильность бюджета и позволят продолжать поддержку войска и граждан.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Такое решение партнеров украинский лидер назвал "важной победой".

"Для нас на сегодня решение лидеров Евросоюза выделить Украине беспроцентный кредит в 90 млрд евро – это важная победа. Без этих средств нам было очень сложно. В любом случае это привязано к российским репарациям. И это важные шаги", – отметил Зеленский.

По оценке главы государства, выделение средств является четким сигналом для страны-агрессора России о бесперспективности продолжения войны, поскольку Украина имеет финансовую поддержку, а значит сохранит устойчивость на фронте.

"Это сигнал "русским", что нет смысла им продолжать воевать, потому что мы поддержаны финансово, а значит, мы не будем сыпаться на фронте. Будем поддерживать нашу армию и наших людей. Наш бюджет поддержан 45 млрд в 26-м году. Именно из этих денег", – подчеркнул он.

Что предшествовало

19 декабря лидеры ЕС пришли к согласию относительно финансовой поддержки Украины на 2026–2027 годы. В частности, наше государство получит от Евросоюза беспроцентный заем в размере 90 млрд евро, который придется возвращать только после того, как страна-агрессор Россия оплатит репарации.

Ранее приняли решение, что замороженные российские активы остаются заблокированными до тех пор, пока не будет осуществлена выплата репараций. По словам немецкого канцлера, ЕС готов использовать замороженные активы для погашения кредита в случае, если Россия не выполнит свои обязательства по репарациям.

"Это четкий сигнал Путину от Европы. Война не будет выгодной. Мы заморозим российские активы, пока Россия не выплатит компенсацию Украине", – написал в своем аккаунте в сети Х Мерц.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уточнила, что финансовая поддержка Украины будет осуществлена через заимствования ЕС на рынках капитала.

"Государства-члены договорились финансировать Украину путем заимствований ЕС на рынках капитала на сумму 90 млрд евро в течение следующих двух лет. Мы сделаем это благодаря усиленному сотрудничеству, которое подкреплено бюджетным резервом ЕС и базируется на единодушном согласии о внесении изменений в Многолетний финансовый фонд", – отметила она.

Беспроцентный кредит начнут предоставлять со второго квартала 2026 года. Для этого Украина должна придерживаться принципов верховенства права и продолжать активную борьбу с коррупцией.

Во время заседания против такой помощи Украине выступили представители трех государств: Венгрии, Словакии и Чехии. Однако, блокировки удалось избежать. Для этого ЕС применил механизм усиленного сотрудничества по статье 20 Договора о ЕС. Это позволило использовать для кредита собственные ресурсы бюджета ЕС.

Таким образом кредит оформили на 24 страны ЕС, а не на весь Союз. Однако, долг обеспечен бюджетом ЕС, то есть средства компенсируются не отдельными государствами, а Евросоюзом.

Формально Чехия, Венгрия и Словакия участия в предоставлении кредита не принимают, но в то же время лидеры договорились о возможности взыскания российских активов, если Кремль откажется погашать кредит.

Активы Центробанка РФ останутся замороженными бессрочно. Доходы от них будут накапливаться в Euroclear и частично направляться Украине, в частности для погашения кредита G7 на $50 млрд в рамках программы Ukraine Facility.

Как сообщал OBOZ.UA, сенат США одобрил рекордный оборонный бюджет на 2026 финансовый год, в котором предусмотрено отдельное финансирование для поддержки Украины. Документ содержит $400 млн на помощь Киеву в сфере безопасности и закрепляет стратегические обязательства Вашингтона по присутствию в Европе.

