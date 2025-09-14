Конгресс США готов ввести санкции против России: Джонсон указал на главное условие

"Адекватные санкции" Соединенных Штатов против Российской Федерации "давно назрели", и Конгресс потенциально может проголосовать за них. Однако любой закон должен быть подписан американским президентом, поэтому зеленый свет на такое решение должен дать Дональд Трамп.

Об этом 14 сентября в эфире CBS заявил спикер Палаты представителей Майк Джонсон. Ведущая программы Face the Nation Маргарет Бреннан напомнила, что в Сенате в эти выходные развернулась кампания за введение санкций против РФ, поддержанная Линдси Грэмом, республиканцем из Южной Каролины. Журналистка спросила у Джонсона, какой позиции по этому вопросу придерживается он.

"В Конгрессе есть большой спрос на это"

Спикер нижней палаты Конгресса подчеркнул необходимость окончания российско-украинской войны. И, судя по ответу Джонсона, он не против дополнительного давления на агрессора.

"Послушайте, я действительно считаю, что отчаянные времена требуют отчаянных мер, и я считаю, что адекватные санкции против России давно назрели. Я имею в виду, что в Конгрессе есть большой спрос на это, поэтому мы готовы работать с Белым домом и нашими коллегами в Сенате, чтобы добиться этого, и я лично стремлюсь к этому", – заверил политик.

Журналистка уточнила, ждут ли конгрессмены, пока президент даст зеленый свет, или же могут принять решение самостоятельно.

Джонсон ответил, что Конгресс действительно не может утвердить санкции собственноручно. "Потому что, конечно, президенту потребуется подписать любой наш закон. Поэтому это должно быть партнерство, мы полагаемся на главнокомандующего", – объяснил он.

После этого спикер Палаты представителей расхвалил Трампа как лидера, который пытается достичь "мира во всем мире".

"Президент – сильный и смелый лидер на мировой арене. Он выступал посредником в установлении мира во всем мире и урегулировании других конфликтов так, как никто до него не мог, и поэтому мы верим, что он сможет использовать ту же силу и тот же подход, чтобы наконец положить конец этой войне в Украине. Все в Америке хотят, чтобы это кровопролитие прекратилось, и президент Трамп к этому стремится", – заверил политик.

Что предшествовало

Дональд Трамп не спешит с давлением на Москву. 13 сентября он заявил, что готов ввести "серьезные санкции", однако только после того, когда "все страны НАТО договорятся и начнут делать то же самое", а также прекратят покупать российскую нефть.

"В любом случае, я готов, когда вы будете готовы. Только скажите когда", – написал он в обращении в соцсети.

Вечером того же дня президент Владимир Зеленский призвал Европу, Соединенные Штаты Америки, страны G7 и G20 перестать искать оправдания относительно санкций против РФ. Киев рассчитывает на сильные шаги партнеров, и санкционное давление – один из шагов к миру.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Белого дома в ближайшем окружении признал, что неправильно оценил стремление Путина к миру, утверждает Axios. Трамп, по данным издания, сомневается в своей способности закончить войну.

