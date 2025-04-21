Запрет на вступление в НАТО и признание аннексии Крыма: администрация Трампа предложила Украине план прекращения войны с уступками Кремлю – WSJ

Администрация президента США Дональда Трампа предложила Украине план прекращения войны, предусматривающий ряд уступок в пользу России. Среди них – признание аннексии Крымского полуострова, запрет вступления в НАТО, заморозка фронта и так называемая нейтральная зона вокруг ЗАЭС.

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Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на конфиденциальные документы и западных чиновников. Отмечается, что документ был представлен украинской делегации чиновниками из команды республиканца во время встречи в Париже 18 апреля, и те же идеи обсуждались также с европейскими представителями.

"Сейчас США ждут ответа Киева, который, как ожидается, поступит на встрече официальных лиц США, Украины и Европы в Лондоне позже на этой неделе. Тогда, если будет сближение между американской, европейской и украинской позициями, предложения можно будет направить в Москву", – говорится в публикации.

Что предлагает команда Трампа:

– признание аннексии Крыма Россией со стороны США;

– блокирование вступления Украины в НАТО;

– возможное превращение территории вокруг Запорожской атомной электростанции в нейтральную зону под контролем США;

– фактическую заморозку линии фронта с закреплением оккупации части территорий Россией.

Издание пишет, что именно чтобы оказывать давление на Украину и Россию государственный секретарь США Марко Рубио заявил, мол, администрация Трампа может приостановить свои переговорные усилия, если в течение если в течение следующих нескольких недель не будет достигнут прогресс в ключевых вопросах.

По мнению аналитиков, этот "дипломатический толчок" США направлен на то, чтобы создать основу для прекращения огня, которое будет происходить в основном вдоль текущей линии боевых действий, и окончательного урегулирования. Также они уверены, что принятие некоторых идей администрации Трампа может оказаться трудным для Киева, потому что Украина не признает никаких территориальных претензий России и настаивает на полном восстановлении территориальной целостности, включая с Крымом.

"Если США признают захват Россией Крымского полуострова в 2014 году, это приведет к перелому более чем десятилетней американской политики – как демократической, так и республиканской администраций. В 2018 году госсекретарь Майк Помпео, работавший во время первой администрации Трампа, осудил российскую аннексию Крыма как угрозу основному международному принципу, разделяемому демократическими государствами: ни одна страна не может менять границы другой силой", – напомнило WSJ.

Комментируя другие пункты плана Трампа, издание отметило, как его администрация постоянно напоминает, что вопрос членства Украины в НАТО "не стоит на столе". Кроме того, в мартовском разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским республиканец поднял вопрос о том, что США приобретут украинские электростанции, включая атомные установки, назвав это "лучшей защитой этой инфраструктуры". Тогда Запорожская электростанция, которая является крупнейшей в Европе, вероятно, будет поставлять электроэнергию как на украинскую территорию, так и на районы, которые Россия захватила после вторжения в 2022 году и которые остаются под ее контролем.

WSJ пишет, что западные чиновники попытались оправдать план Трампа, утверждая, якобы определенные идеи его администрации "не отвечают некоторым требованиям России". Так, они не признают, что РФ имеет законное право контролировать четыре области на востоке и юге Украины, которые якобы аннексировали, но одновременно и не требуют от российских военных покинуть эти территории. Также западные официальные лица уверяют, что США не предлагают ограничения Сил обороны и не исключают военной поддержки Запада для Киева или размещения там европейских войск.

Вместе с тем аналитики напомнили: несмотря на то, что администрация Трампа временно задержала оружие и разведывательные данные от Украины, чтобы заставить его искать дипломатический компромисс с Россией, она не ввела экономические санкции и не предприняла никаких конкретных шагов для давления на российского диктатора Путина.

Украина заявила о готовности к всеобъемлющему 30-дневному прекращению огня, если Кремль последует этому примеру. Однако страна-агрессор не согласилась и вместо этого перед Пасхой объявила кратковременное 30-часовое "перемирие", во время которого оккупационные войска РФ продолжали совершать обстрелы и атаки на фронте.

"До сих пор нет решения о том, какие виды гарантий безопасности может получить Украина, если согласится на мирное урегулирование. Администрация Трампа не сказала, готова ли она оказать какую-либо военную поддержку европейским странам, присылающим войска в Украину как часть "сил успокоения" для сдерживания будущей российской агрессии. Кремль же продемонстрировал свою заинтересованность в снятии санкций США и возобновлении экономических связей с Вашингтоном в ходе переговоров в Москве и в Саудовской Аравии", – констатировали аналитики.

Ранее The Wall Street Journal сообщало о расколе в команде Трампа из-за вопросов отношений с Россией. Также издание писало о том, какой важный сигнал Путин посылал США своим "пасхальным перемирием".

Как сообщал OBOZ.UA, 20 апреля президент США Дональд Трамп в очередной раз выразил надежду, что Украина и Россия смогут достичь мирного соглашения "на следующей неделе". Он считает, что после заключения такого соглашения и Киев, и Москва "начнут вести бизнес" со Штатами и будут "зарабатывать состояние".

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