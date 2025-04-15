В команде Трампа раскол из-за вопросов отношений с Россией: в WSJ раскрыли подробности

Некоторые советники и члены команды президента США Дональда Трампа пытаются изменить его позицию по отношению к России на более жесткую, просят его быть более скептическим в отношениях с Кремлем. В то же время другие убеждают американского лидера, что страна-агрессор готова к миру, и республиканец склоняется именно к этому мнению.

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Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По их ловам, речь идет о позиции государственного секретаря Марко Рубио и специального представителя по вопросам Украины и РФ Кита Келлога с одной стороны, а также специального посланника по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа – с другой.

Так, при обсуждении возможных санкций против России первые два чиновника из команды Трампа призвали его быть более скептическим. В частности, Рубио и Келлог убеждены, что Москва не заинтересована в прекращении войны против Украины, а потому попросили президента США быть более осмотрительными в отношениях с РФ.

В то же время Уиткофф, уже дважды летавший в Москву на переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным, убежден, что "Россия готова к миру". По данным WSJ, Трамп разделяет именно его мнение.

Издание подчеркнуло, что российская атака по Сумам 13 апреля, из-за которой погибли 35 человек и более ста пострадали, еще больше подчеркнула разногласия между членами высшей команды президента США.

Келлог говорил, что российская атака "переходит любой предел приличия", а Рубио назвал ее "ужасающей" и "трагической".

В то же время Трамп, хоть и назвал этот удар "ужасным", выразил убеждение, что в войне виноваты президент Украины Владимир Зеленский, 46-й президент США Джо Байден и наконец Путин.

Пока экс-чиновник Государственного департамента Дэниел Фрид заявил, что Госдеп и Министерство финансов готовят варианты ужесточения санкций против России.

"Но все это означает, что теперь они думают, что у них есть политическое прикрытие, чтобы взглянуть на это на случай, если Трамп действительно решит, что ему хватит Путина", – сказал он.

Издание отмечает, что оба ведомства отказались от комментариев.

"Трамп надеется частично остановить войну в Украине, чтобы устранить серьезное препятствие для более широкого сближения с Кремлем. Порой он выглядел нетерпеливым по отношению к Путину, но не выполнил свою угрозу ввести новые санкции против экспорта российской нефти. Даже советники Трампа, выступающие за более жесткий подход к Москве, поддерживают его цель – остановить трехлетнюю войну. Но российская атака баллистическими ракетами по украинскому городу Сумы подчеркнула разногласия среди них", – пишет WSJ.

Как сообщал OBOZ.UA, после встречи с представителями РФ в Вашингтоне спецпосланник Стив Виткофф передал Трампу сообщение от Кремля, заявив, будто бы самым быстрым способом достичь прекращения огня в Украине стало бы признание Штатами суверенитета России над захваченными ею украинскими регионами. Эта позиция вызвала беспокойство как в США, так и в Европе.

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