"Зачем ждать до понедельника?" Сибига предложил россиянам передать Украине "меморандум" о прекращении огня немедленно
Украина призвала государство-агрессор Россию немедленно передать "меморандум" со своими предложениями по прекращению огня. Документ, который отражает украинскую позицию, уже передан россиянам.
Об этом написал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига вечером в среду, 28 мая, на своем аккаунте в социальной сети Х. Он отметил, что нет смысла ждать до следующего понедельника (россияне предложили новую встречу в Стамбуле в понедельник, 2 июня. – Ред.), если россияне уже разработали свои "предложения".
"Зачем ждать понедельника? Если россияне наконец выработали свой "меморандум" – после десяти дней размышлений и ударов против Украины – его можно сразу передать нам", – отметил Сибига.
По словам главы МИД, Украина ожидает, что российская сторона не сорвет следующую встречу и немедленно подаст свои предложения на рассмотрение украинской стороны, как это и было договорено ранее.
"Только хорошо подготовленная встреча имеет потенциал для достижения ощутимых результатов", – подчеркнул министр.
Напомним, что министр обороны Украины Рустем Умеров передал россиянам меморандум с украинскими предложениями по прекращению огня. Также он согласился на новую встречу, которая скорее всего состоится снова в Стамбуле.
Министр подчеркнул, что у российской стороны есть "четыре дня для ответа" на переданный документ.
В то же время глава МИД Лавров обещал передать "меморандум" сразу после масштабного обмена по формуле 1000 на 1000, последний этап которого завершился в воскресенье, 26 мая.
Отметим, что речь идет о "меморандуме" России и Украины, в который могут войти вопросы прекращения огня и принципы урегулирования. Этот "документ" обсуждали президент США Дональд Трамп и диктатор РФ Путин во время разговора 20 мая. Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, Киев после того, как получит от Москвы соответствующие сигналы, сможет сформировать и свое видение подобного документа.
В то же время он подчеркнул, что Украина не будет отдавать россиянам свои земли и не будет выводить войска со своей территории.
Как сообщал OBOZ.UA, накануне Лавров заявил, что в ближайшее время будет объявлено о новом раунде переговоров с Украиной. По его словам, Москва продолжит настаивать на отмене "дискриминационных законов".
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