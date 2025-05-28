'Зачем ждать до понедельника?' Сибига предложил россиянам передать Украине 'меморандум' о прекращении огня немедленно

Украина призвала государство-агрессор Россию немедленно передать "меморандум" со своими предложениями по прекращению огня. Документ, который отражает украинскую позицию, уже передан россиянам.

Видео дня

Об этом написал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига вечером в среду, 28 мая, на своем аккаунте в социальной сети Х. Он отметил, что нет смысла ждать до следующего понедельника (россияне предложили новую встречу в Стамбуле в понедельник, 2 июня. – Ред.), если россияне уже разработали свои "предложения".

"Зачем ждать понедельника? Если россияне наконец выработали свой "меморандум" – после десяти дней размышлений и ударов против Украины – его можно сразу передать нам", – отметил Сибига.

По словам главы МИД, Украина ожидает, что российская сторона не сорвет следующую встречу и немедленно подаст свои предложения на рассмотрение украинской стороны, как это и было договорено ранее.

"Только хорошо подготовленная встреча имеет потенциал для достижения ощутимых результатов", – подчеркнул министр.

Напомним, что министр обороны Украины Рустем Умеров передал россиянам меморандум с украинскими предложениями по прекращению огня. Также он согласился на новую встречу, которая скорее всего состоится снова в Стамбуле.

Министр подчеркнул, что у российской стороны есть "четыре дня для ответа" на переданный документ.

В то же время глава МИД Лавров обещал передать "меморандум" сразу после масштабного обмена по формуле 1000 на 1000, последний этап которого завершился в воскресенье, 26 мая.

Отметим, что речь идет о "меморандуме" России и Украины, в который могут войти вопросы прекращения огня и принципы урегулирования. Этот "документ" обсуждали президент США Дональд Трамп и диктатор РФ Путин во время разговора 20 мая. Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, Киев после того, как получит от Москвы соответствующие сигналы, сможет сформировать и свое видение подобного документа.

В то же время он подчеркнул, что Украина не будет отдавать россиянам свои земли и не будет выводить войска со своей территории.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Лавров заявил, что в ближайшее время будет объявлено о новом раунде переговоров с Украиной. По его словам, Москва продолжит настаивать на отмене "дискриминационных законов".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!