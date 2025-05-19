Речь идет и о прекращении огня: Зеленский рассказал о меморандуме, который предлагает Путин

Во время сегодняшнего разговора президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин обсуждали определенный меморандум. В будущем этот документ, в частности, может привести к договору о мире.

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Такое заявление сделал во время брифинга президент Владимир Зеленский. По его мнению, Трамп и Путин обсудили меморандум, который может быть принят в двустороннем формате. И он потом "может привести к карте, которая ведет к окончанию войны, к договору об этом".

"Это меморандум, который будет поддержан всеми или обеими странами. В нем будет идти речь и о прекращении огня. Пока что для меня это не известно. В любом случае, если Россия предложит некоторый меморандум и я думаю это не будет секретом. Потому что эта информация всегда есть в публичном пространстве", - рассказал президент.

Зеленский добавил также, что Украина после того, как получит от Российской Федерации соответствующие сигналы сможет сформировать и свое видение подобного документа.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 19 мая, президент США Дональд Трамп дважды звонил главе украинского государства Владимиру Зеленскому. Первый раз - перед запланированным звонком российскому диктатору Владимиру Путину, а второй - уже после разговора с Путиным.

Как писал OBOZ.UA, в понедельник, 19 мая президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин провели телефонные переговоры, которые стали вторым официальным контактом между ними после вступления Трампа в должность президента США в январе 2025 года. После этого разговора Трамп заявил, что Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и войны.

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